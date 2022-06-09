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Hayvanat bahçesinde vahşet anları! Orangutanın elinden zor kurtuldu

09.06.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya'da hayvanat bahçesi ziyareti sırasında orangutana ellerini uzatan adam tişörtünden yakalanınca korkunç anlar yaşandı. Boğuştukları görüntüler sosyal medyada viral oldu. İzleyenler, boğuşma anları karşısında dehşete düştü.

Endonezya'daki bir hayvanat bahçesinden gelen bir görüntü, bir ziyaretçinin onu kafesin içinden yakalayan ve bırakmayı reddeden bir orangutanla boğuştuğu anları gösterdi. Primat tişörtünden yakaladığında, adam kafesin yakınında yürüyordu. Adamın kendini orangutanın kollarından kurtarmaya çalışırken boğuştukları anlar kameralara kaydedildi.

YARA ALMADAN KURTULDU

Ürkütücü boğuşmadan yara almadan kurtulan adamın isminin Hasan Arifin olduğu belirlendi. Videonun daha uzun bir versiyonu, insanlar onu hayvandan uzaklaştırırken Arifin'in sonunda kurtulduğu anları gösterdi.

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KURALLARI İHLAL ETMİŞ

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Kasang Kulim Hayvanat Bahçesi müdürü Desrizal, sosyal medya üzerinden özür diledi ve Arifin'in hayvanın bir videosunu çekmek için güvenlik bariyerini geçerek hayvanat bahçesinin güvenlik protokolünü ihlal ettiğini söyledi. Orangutanın adının Tina olduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya
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