Hayvanat bahçesinde vahşet anları! Orangutanın elinden zor kurtuldu

Endonezya'daki bir hayvanat bahçesinden gelen bir görüntü, bir ziyaretçinin onu kafesin içinden yakalayan ve bırakmayı reddeden bir orangutanla boğuştuğu anları gösterdi. Primat tişörtünden yakaladığında, adam kafesin yakınında yürüyordu. Adamın kendini orangutanın kollarından kurtarmaya çalışırken boğuştukları anlar kameralara kaydedildi.

YARA ALMADAN KURTULDU

Ürkütücü boğuşmadan yara almadan kurtulan adamın isminin Hasan Arifin olduğu belirlendi. Videonun daha uzun bir versiyonu, insanlar onu hayvandan uzaklaştırırken Arifin'in sonunda kurtulduğu anları gösterdi.

KURALLARI İHLAL ETMİŞ

Kasang Kulim Hayvanat Bahçesi müdürü Desrizal, sosyal medya üzerinden özür diledi ve Arifin'in hayvanın bir videosunu çekmek için güvenlik bariyerini geçerek hayvanat bahçesinin güvenlik protokolünü ihlal ettiğini söyledi. Orangutanın adının Tina olduğu bildirildi.



