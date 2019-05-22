Hayvanat bahçesinden lemur çaldı

Santa Ana hayvanat bahçesine gece yarısı giren Aquinas Kasbar çaldığı yaşlı halka kuyruklu lemuru delik açtığı bir kutuya koyarak dışarı çıkardı.

Isaac isimli 32 yaşındaki lemur daha sonra bir otelin önünde plastik bir konteynerin içinde sağ bulundu. Lemuru çalan genç kutuya iliştirdiği bir nota şunları yazdı:

“Santa Ana hayvanat bahçesi. Bu (kutu ve içindeki hayvan) Santa Ana hayvanat bahçesine ait ve gece yarısı oradan çıkarılmıştı. Lütfen onu polise götürün.”

Lemur ertesi gün hayvanat bahçesine geri getirilirken, çalındığı sırada kaçan diğer hayvanlar da zarar görmeden yerlerine geri konuldu.

Hayvanat bahçesi yetkililerine göre, lemur yaşadığı olaydan hiçbir zarar görmeden kurtularak hayvanat bahçesindeki yaşamına yeniden adapte oldu.

Lemurlar dünyada en fazla nesli tükenmekte olan omurgalılar arasında.

Öte yandan, Kasbar’ın 1 yıllık hapis cezası ile 100 bin dolar (yaklaşık 600 bin TL) para cezasına çarptırılabileceği kaydedildi.

Los Angeles Times’a göre, Kasbar Kaliforniya bölgesindeki farklı pek çok hırsızlık suçlamasıyla da karşı karşıya.

