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Hayvanlar depremi önceden hisseder mi? İşte yanıtı...

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 24.09.2019 15:01 | Son Güncelleme

İstanbul'da Silivri açıklarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem "hayvanlar depremi önceden hissedebilir mi?" tartışmasını da beraberinde getirdi. Peki hayvanların davranışlarının deprem ile bir bağlantısı var mı? İşte bilimin cevabı...

Hayvanlar depremi önceden hisseder mi? İşte yanıtı...

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre; saat 11.00'deki deprem Silivri'nin 20.18 kilometre açığında gerçekleşti. Derinliği 5,36 kilometre olarak kaydedilen deprem başta İstanbul olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem öncesinde Silivri açıklarında 2.9; Avcılar açıklarında 2.5 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedilmişti. Depremler sonrası Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında pek çok paylaşım yapıldı. Peki şu aralar sıklıkla konuşulduğu gibi hayvanlar depremi önceden hissedebilir mi? İşte bilimin yanıtı...

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BİRÇOK İDDİA VAR

United States Geological Survey - ABD Jeoloji Kurumu (USGS) depremden önce yılanlar ve kuşların garip davranışlar gösterdiğine dair bugüne kadar pek çok iddia olduğunun altını çiziyor.

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HENÜZ BİLİMSEL OLARAK KANITLANMADI

Kurumun internet sitesinde konuyla ilgili makalede benzer bağlantılar ile ilgili ilk iddianın MÖ 373'e kadar uzandığı belirtiliyor. Bilim insanların bu konu hakkında sayısız araştırma yaptığının altını çizen kurum henüz böyle bir bağlantının bilimsel olarak kanıtlanmadığını belirtiyor.

HAYVANLAR DEPREMİ ÖNCE KAVRIYOR

Aynı makalede depremin yaydığı dalgaların insanlar tarafından hissedilmeden hayvanlar tarafından hissedildiği, bunun da depremden saniyeler önce hayvanların garip davranışlar sergilemesine neden olduğu bilgisine yer verildi. Ancak bu depremi önceden hissetmek anlamına gelmiyor. Hayvanlar başlayan depremi insanlardan önce kavrıyor ve bu yüzden birkaç saniye önceden tepki veriyor.

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