Hayvanları için karlı tepelerden ot taşıyorlar

HAKKARİ (AA) - SİRAÇ KARADENİZ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde besiciler, yazın yüksek kesimlerde biriktirdikleri otları kışın karlı dağlardan kızaklarla indiriyor.

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Şemdinli'de besiciler, çetin kış şartlarına rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor.

İlçeye bağlı köylerin yüksek kesimlerinde yazın ağaç dalı ve çalı biriktiren besiciler, kışın da bu otları karla kaplı bölgelerden kızaklarla indirerek köydeki hayvanlarını yemliyor.

Sabahın ilk ışıklarında karla örtülü bölgeye doğru yola çıkan besiciler, saatler süren zorlu yolculuğun ardından biriktirdikleri otlara ulaşıyor.

Kızaklara ihtiyaçları kadar otu yükleyen besiciler, çığ tehlikesinin yaşandığı bölgede tehlikeli bir yolculuğun ardından düzlük alana ulaşıyor.

Günyazı köyü Yeşilöz mezrasında yaşayan Sadettin Olmaz, AA muhabirine, yaz mevsiminde yüksek kesimlerde topladıkları otları kışın hayvanlarına vermek için muhafaza ettiklerini söyledi.

Olmaz, "Kışın diğer besicilerle dağın zirvesine ulaşıp biriktirdiğimiz otları indiriyoruz. Kar yağışının çok olması bizim için daha avantajlı, çünkü kar çoksa kızaklarla otları indirmemiz daha kolay oluyor." dedi.

Sefer Olmaz da kızaklarla dağa tırmanırken zorlandıklarını ifade ederek, "Bu işi yapmak mecburiyetindeyiz çünkü yapacak başka işimiz yok. Biz dağa tırmanırken çok zorlanıyoruz inişler de çok tehlikeli oluyor. Biz bu çalıların yapraklarını hayvanlara veriyoruz, saplarını da evde yakıyoruz." diye konuştu.

