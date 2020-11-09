Hazal Erişkin yüzüne Rottweiler cinsi köpek saldırdı! 30 dikiş atıldı

Son dönemin dikkat çeken genç oyuncularından Hazal Erişkin, geçtiğimiz günlerde talihsiz bir olay yaşadı. Bir arkadaşının evine giden Hazar Erişkin, burada 8 aylık Rottweiler cinsi köpeği sevdi.

YÜZÜNE 30 DİKİŞ ATILDI!

Sayfa'nın haberine göre, köpekle oynarken bir anda saldırıya uğrayan Erişkin, köpeğinin yüzünü ısırmasıyla şoke oldu. Kanlar içinde kalan oyuncu, yakınlarının ilk müdahalesinden sonra acil olarak hastaneye kaldırılırken, yüzüne 30 dikiş atıldı.

HAZAL ERİŞKİN KİMDİR?

Hazal Eriskin, oyunculuk eğitimi aldıktan sonra, sevilen komedi dizisi Afili Aşk'ın kadrosunda Hazal karakterine can verdi. Son olarak Yasak Elma dizisinde izlediğimiz genç oyuncu Hazal Erişkin, 2014 yılında O Ses Türkiye programında seslendirdiği 'Düşünme Hiç' isimli şarkıyla Ebru Gündeş ve Hadise'nin dikkatini çekmiş, en sonunda tercihini Ebru Gündeş'ten yana kullanmıştı.



