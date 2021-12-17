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Hazal Filiz Küçükköse dekoltesiyle olay oldu! "Melis Sezen'in önüne geçtin"

17.12.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GQ Türkiye 2021 Men of The Year Ödül Töreni'ne katılan Hazal Filiz Küçükköse iddialı göğüs dekoltesiyle dikkat çekti. Uzun zamandır yeni bir projede yer almayan Küçükköse'ye yorum yağdı.

Uzun zamandır yeni bir projede yer almayan Hazal Filiz Küçükköse, GQ Türkiye 2021 Men of The Year Ödül Töreni'nde boy gösterdi.

Son bir yıldır aynı tarz roller geldiği için projeledri kabul etmeyen oyuncu gece için oldukça iddialı bir tercihte bulundu. Siyah göğüslerinin yarısını kapatan bir büstiyer giymeyi tercih eden Hazal Filiz Küçükköse'ye bir bakan bir daha baktı.

Hazal Filiz Küçükköse dekoltesiyle ilgili sorulara ne yanıt vereceğini de bilemedi. "Korkularınız var mı" sorusuna "Dekolteyi üst kısımda kullandım" dedi.

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Daha önce moda olan tek düğmeli hırkayı sütyensiz giyerek sosyal medyayı sallayan Hazal Filiz Küçükköse'ye yorum yağdı.

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Hazal Filiz Küçükköse'ye takipçileri "Melis Sezen'in önüne geçtin", "Çok güzel olmuş", "Gereksiz bir dekolte" gibi yorumlarda bulundu.

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Hazal Filiz Küçükköse
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