Hazal Kaya Ali Atay çifti tatilden paylaştı! Fikret Ali'nin deniz keyfi

2019'da kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay (46) ile evlenen Hazal Kaya (31), aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, sezonu açtı.

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olarak gösterilen ikili, yakın arkadaşları Tanem Sivar ve Edhem Dirvana ile soluğu Marmaris'te aldı.



Bozburun'da denizin ve güneşin tadını çıkaran Atay ile Kaya, ailece verdiği pozları da Instagram hesaplarından yayınlamayı ihmal etmedi.



Bir dizi fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu, gönderisine, "Bozburun, 2022..." notunu düştü. Hazal Kaya'nın ailesiyle tatil kareleri takipçilerinden oldukça ilgi gördü.



