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Hazal Kaya: Ali'nin set fotoğrafçılarıyla ben muhatap oluyorum

29.09.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu Hazal Kaya, eşi Ali Atay'ın fotoğraflarını alabilmek için çalıştığı dizinin set fotoğrafçılarıyla arkadaş olduğunu açıkladı

Hazal Kaya: Ali'nin set fotoğrafçılarıyla ben muhatap oluyorum

Kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren Hazal Kaya, 2019 yılında oğlu Fikret Ali'yi kucağına aldıktan sonra ekranlara ara vermişti.

Son olarak 'Bizim Hikaye' dizisiyle izleyenlerin karşısına çıkan Kaya, YouTube'da yayınlanan 'Teras Noir' adlı programa konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, özel hayatına dair bilinmeyenleri anlattı.

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"ALİ'NİN SET FOTOĞRAFÇILARIYLA BEN MUHATAP OLUYORUM"

Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren Hazal Kaya, programın "Instagram Sorgusu" bölümünde eşinin fotoğraflarını alabilmek için çalıştığı dizinin set fotoğrafçılarıyla arkadaş olduğunu ifade etti.

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"Ali'nin çok az fotoğrafı var." diyen Kaya, "Set fotoğrafçılarıyla ben muhatap oluyorum. 'Ali’nin güzel fotoğrafı var mı? Yollasanıza bana' diye istiyorum onlardan." şeklinde konuştu.

"YEMEK YEMEYİ ÇOK SEVİYORUM"

Sosyal medyadan yayınladığı yemek fotoğraflarıyla ilgili de konuşan ünlü oyuncu, "Antepliyim ve yemek yemeyi çok seviyorum. Yemeğin yağlısını ve hamurlusunu yemek istiyorum. Şeker hastasıyım ama arada intihar ediyorum bu şekilde." dedi.

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"VERTİGO SANDIM, HAMİLEYMİŞİM"

Öte yandan yaklaşık üç sene önce oğlunu dünyaya getiren ünlü oyuncu, "Planlı mı oldu?" sorusuna, "Çok istiyorduk. Vertigo diye hastaneye gittim, hamile olduğumu öğrendim." şeklinde yanıt vermişti.
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"ANNELİĞİN KUTSANMASINDAN RAHATSIZ OLUYORUM"

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)’nın Türkiye ofisine ait instagram hesabında canlı yayına katılan Hazal Kaya, ses getiren açıklamalarda bulunmuştu. Kadınlara uygulanan psikolojik şiddeti eleştiren Kaya, şu ifadeleri kullanmıştı:

Doğurmak istemeyebilirdim. Bu beni daha az kadın yapmazdı. Anne olmak istemeyen kadınları daha az kadın yapmıyor. Anneliğin kutsanmasından çok rahatsız oluyorum. Bunun da kadınlara bir baskının yolu olduğunu düşünüyorum. Dünyada herhangi bir canlıya karşılıksız emek veren herkes benim için annedir.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Atay Hazal Kaya
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