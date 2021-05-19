Hazal Kaya arkadaşlarına isyan etti: Hepinize yazıklar olsun!

Türk yapımı Netflix dizilerinden olan Pera Palas'ta rol alarak ekrnlar dönemeye hazırlanan Hazal Kaya, yeni dizisi çin imaj değişikliği yaparak hayranlarını şaşkına çevirdi. Kaya saçlarındaki değişim sonucu arkadaşlarına esprili bir dille isyan etti.

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Dijital film ve dizi seyretme platformu olan Netfilix'te seyirci karşısına çıkacak 'Pera Palas' adlı dizide rol alacak olan Hazal Kaya, yeni dizisi için saçlarında radikal bir değişim yaptı.

Yıllardır siyah saçlarıyla görmeye alıştığımız başarılı oyuncu, dün sosyal medya hesabından yayınladığı bakır tonundaki saçlarıyla hayranlarını şaşkına çevirdi. Öte yandan yaptığı değişimle bambaşka birine dönüşen Kaya'nın yeni imajı sevenlerinden tam puan aldı.

"ENGELİ BASIYORUM ŞİMDİ"

Rolü için saçlarında yaptığı değişiklikten memnun kalan Kaya, esprili bir dille arkadaşlarına isyan etti. Kaya, kendisine bu tonların yakışacağını neden daha önceden kendisine söylemediklerine kızarak, “Bugüne kadar sana bu tonlar çok yakışır diye fotoğrafta gördüğünüz renkten ve tonlarından bana bahsetmemiş olan bütün arkadaşlarıma teessüf ediyorum, hepinize yazıklar olsun! Engeli basıyorum!! Unuttuklarım kendini hatırlatsın” şeklinde sitem etti.



