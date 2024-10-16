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Hazal Kaya bekaret sahnesinin perde arkasını anlattı! Eski rol arkadaşına yıllar sonra yanıt verdi! 'Beni aşağılamaya çalışan...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
16.10.2024 14:57
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Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programına katılan Hazal Kaya, Adını Feriha Koydum dizisinde yıllar önce yaşanan bekaret krizini anlattı. Eski rol arkadaşının kendisin aşağılamaya çalıştığını söyleyen Kaya, Ayşegül Çıdamlı’nın sözlerine yanıt verdi.

Hazal Kaya bekaret sahnesinin perde arkasını anlattı! Eski rol arkadaşına yıllar sonra yanıt verdi! 'Beni aşağılamaya çalışan...'

Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon, birçok sivil toplum örgütü ve ünlü isimlerin yer aldığı 6284 Özel Yayını YouTube'ta yayınlandı. Programda Hazal Kaya, Adını Feriha Koydum dizisinde çekmek istemediği 'bekaret kontrolü' sahnesiyle ilgili konuştu.

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"KADIN ROL ARKADAŞIM AKILLI OLMADIĞIMI VURGULADI!"

Aylarca magazinde paramparça edildiğini söyleyen Hazal Kaya, rol arkadaşı Ayşegül Çıdamlı’nın yıllar önce kendisi hakkında yaptığı açıklamaları ve bekaret sahnesinin perde arkasını anlattı. Kaya, "Kıymete binmemin mimarı aslında beni aşağılamaya çalışan hemcinsim bir rol arkadaşımdı. Rol arkadaşım 'Bekaret kontrolü sahnesi vardı oynamak istemedi.' derken benim çok da akıllı bir kadın olmadığım, diziyi ciddiye aldığımı anlattığı bir hikayeydi bu." dedi.

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"MANİTASININ YANINA GİDECEKSE HİÇ ÇEKMEYELİM"

Ünlü oyuncu, "Orada ben aslında şunu yapmaya çalışmıştım. Keşke o sahneyi çekseydik. Feriha karakteri neredeyse tecavüz kadar sert bir deneyim olan bu bekaret kontrolü sahnesini yaşasaydı ve biz o kızın ne kadar perişan olduğunu izleyebilseydik. Ama devamı öyle gelmiyordu sahnenin. Devamında sevgilisinin yanına gidiyordu. Ben de 'Bu kızın bedenine büyük bir şiddet uygulandı neden bunu anlatmıyoruz, anlatacaksak anlatalım. Anlatmıyorsak manitasının yanına gidecekse hiç çekmeyelim. Karşı çıksın devam edelim' demiştim" ifadelerini kullandı.

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AYŞEGÜL ÇIDAMLI NE DEMİŞTİ?

'Adını Feriha Koydum-Emir'in Yolu' dizisinde 'Hatice Hala'yı canladıran Ayşegül Çıdamlı, bir televizyon programında Hazal Kaya için şu sözleri söylemişti: "Hazal 'Bunu oynamam, kadın burada küçümseniyor' diye karşı çıktı. Hatta bana "Ayşegül abla bekaret kontrolüne götürüyorlar, bu kadar olur mu?" diye karşı çıktı. Ben de ona 'Kızım bekaret kontrolüne gidecek olan sen değilsin ki, Feriha. Rolünle gerçeği karıştırma' dedim. Dinlemedi. O sahne her şeyin sonu oldu. Hazal bir daha toparlayamadı. Meğer annesi de Mor Çatı'nın kurucuları arasındaymış. Bu yüzden Hazal bekaret kontrolü sahnesine daha aşırı tepki göstermiş. Bir de arkadaşlarının çok dolduruşuna geldi. Onunla bu dizi yüzünden dalga geçiyorlarmış."

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