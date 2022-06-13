Hazal Kaya bikinili ve yanmış halini paylaşıp kendiyle dalga geçti

Oğuzhan Koç ile nikâh masasına oturması beklenen Demet Özdemir, Hazal Kaya ve Selin Şekerci'nin de bulunduğu arkadaşlarıyla Çeşme'de tatil yapıyor. Çeşme'de denizin ve güneşin tadını çıkaran güzel oyuncuların fotoğrafları basına yansıdı.

Hazal Kaya ve Demet Özdemir suya girip serinlerken Selin Şekerci şezlongunda güneşlenmeyi tercih etti, ancak arkadaşlarının ısrarları üzerine güneşlenmeyi bırakıp yanlarına gitti. Ünlü isimler plajda dikkat çekerken Hazal Kaya'nın güneş yanığına maruz kaldığı da gözlerden kaçmadı.

Güzel oyuncu o halini paylaşarak kendisiyle dalga geçti. Hazal Kaya bikinili halini paylaşıp şunları yazdı:

"Selam! Çantanızda 50 faktör güneş kremi taşımanız sizi güneşten korumaz..."

