Hazal Kaya: Böyle durduğuma bakmayın

Meslektaşı Ali Atay ile geçen yıl Şubat ayında dünya evine giren Hazal Kaya aynı yılın Kasım ayında annelik duygusunu tatmış ve oğlu Fikret Ali’yi kucağına almıştı. O zamandan bu yana sosyal medya hesabından annelikle ilgili paylaşımlarda bulunan Hazal Kaya, bu defa oğlu Fikret Ali’yi kucağına yatırmış uyutmaya çalıştığı sırada çekilmiş bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.



Çocuğuyla ilgilenmek adına kendisini biraz olsun objektiflerden ve gece hayatından uzaklaştıran Hazal Kaya, yorgun ancak huzurlu göründüğü bu karenin üzerine; “Böyle durduğuma bakmayın saçımda kusmuk var” notunu düştü.



