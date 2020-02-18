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Hazal Kaya: Böyle durduğuma bakmayın

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2020 15:20 | Son Güncelleme

Oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bebeğini uyuturken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve anneliğin ne kadar zor olduğuna dair ifadeler kullandı.

Hazal Kaya: Böyle durduğuma bakmayın

Meslektaşı Ali Atay ile geçen yıl Şubat ayında dünya evine giren Hazal Kaya aynı yılın Kasım ayında annelik duygusunu tatmış ve oğlu Fikret Ali’yi kucağına almıştı. O zamandan bu yana sosyal medya hesabından annelikle ilgili paylaşımlarda bulunan Hazal Kaya, bu defa oğlu Fikret Ali’yi kucağına yatırmış uyutmaya çalıştığı sırada çekilmiş bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

hazalkaya-instagram
Çocuğuyla ilgilenmek adına kendisini biraz olsun objektiflerden ve gece hayatından uzaklaştıran Hazal Kaya, yorgun ancak huzurlu göründüğü bu karenin üzerine; “Böyle durduğuma bakmayın saçımda kusmuk var” notunu düştü.


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Anahtar Kelimeler:
hazal kaya, fikret ali,

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