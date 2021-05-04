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  4. Hazal Kaya çok sevdiği fotoğrafını paylaştı: Gizli cennetimizde çekildi

Hazal Kaya çok sevdiği fotoğrafını paylaştı: Gizli cennetimizde çekildi

04.05.2021 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Ali Atay'la mutlu bir evlilik sürdüren Hazal Kaya eski günlere daldı. Denizin içinde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu altına yazdığı notla da dikkat çekti. Kaya, "Çok seviyorum bu fotoğrafı, güzel anlara kaçıyorum sayesinde, çok iyi geliyor" dedi.

Hazal Kaya çok sevdiği fotoğrafını paylaştı: Gizli cennetimizde çekildi

Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye’nin yeni iyi niyet elçisi olduğunu duyuran ünlü oyuncu Hazal Kaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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"GİZLİ CENNETİMİZDE ÇEKİLDİ"

Denizin içinde çekilmiş bir fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan Kaya, altına da duygularını yazdı:

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“Bu fotoğraf bizim hayati kararlar aldığımız, oğlanın cinsiyetini öğrendiğimiz, aile tarihimizde acayip önemli bi yeri olan gizli cennetimizde çekildi. Ali muhtemelen güneşleniyor bu sırada, Muh tuhaf deniz gözlüğüyle balıkları izliyor, Gökçe’yle ben de suda her zamanki gibi şahane sohbetteyiz... Bisiklete binme planı yapmışız akşam için, belki dondurma bile yeriz... Çok seviyorum bu fotoğrafı, güzel anlara kaçıyorum sayesinde, çok iyi geliyor. Burda dursun dedim.”

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Anahtar Kelimeler:
Ali Atay Hazal Kaya
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