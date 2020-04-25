Hazal Kaya'dan çok konuşulacak itiraflar! 'Psikolojik şiddet gördüm'

Hemcinslerinin kendine yaptığı psikolojik şiddetten söz eden oyuncu, "Hamilelik zamanlarımda, 'Eczanede, emzireceksin değil mi?' diyen bir teyzeyle karşılaştım. Kahve sırasında bir kadın bana, 'Normal doğuruyorsunuz değil mi?' diye sordu. Kadınların birbirine baskısı fazla" dedi.

Sette, çalışma arkadaşlarım iyi olmadığımı söyleyince hastanenin yolunu tuttum. Vertigo olduğumu düşünüyordum. Cidden vertigo olmuşum ve bu sırada kan testi yapıldı. O anda hamile olduğumu öğrendim" dedi.

"Vertigo olmuştum, kan testi oldum, hamile kaldığımı öğrendim" Hamileliğini ilginç bir biçimde öğrendiklerini söyleyen Kaya, "2 Nisan'da sete gidecektim. Başım çok dönmeye başladı. Ama yine de sete gittim.

Meslektaşı Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren ve 5 ay önce oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan oyuncu Hazal Kaya, Instagram hesabından Tuvana Büyükçınar'ın sorularını yanıtladı.

'ANNE OLUNCA BİRAZ DAHA DUYGUSALLAŞTIM'

Geçtiğimiz kasım ayında oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya, anne olduktan sonraki süreci ise şöyle anlattı:

"Biraz daha duygusallaştım. Aslında anne olarak diye değil, bizim umutsuzluğa düşme hakkımız yok. Piyano çalan ve şiir okuyan çocukları görünce çok duygulanıyorum. Annem Fikret Ali'ye çeşitli müzikler dinletiyor.

Beğenmediği bir şarkı olunca ağlayıp değiştirtiyor. Belli ki net bir insan olacak. Şimdiden kendini ifade edebiliyor. Daha beş aylık ama verdiği tepkilerle şoke oluyorum."

Hazal Kaya, "Annem sağ olsun. Hep ayaklarımın üstüne basmak zorunda kaldım. Şana şöhrete uçmak için izin vermedi. Çok küçük yaşta başladım ve yanımda biri olması gerekiyordu. Hep yanımdaydı" dedi.

