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Hazal Kaya'dan düğün sonrası ilk paylaşım!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 09.02.2019 00:57 | Son Güncelleme

Oyuncu Ali Atay'la görkemli bir düğünle dünya evine giren Hazal Kaya, nikah sonrasında ilk paylaşımını yaptı. Hazal Kaya düğün için neden yaz aylarını beklemediklerini de ilk defa açıkladı.

Hazal Kaya'dan düğün sonrası ilk paylaşım!

Birçok başarılı projeye imza atan Hazal Kaya ve Ali Atay, 5 yıllık birlikteliklerini nikahla taçlandırdılar. Hazal Kaya, Mecidiyeköy Fairmont Quasar İstanbul'da gerçekleşen görkemli düğün sonrasında Instagram hesabından düğüne ait fotoğraflar ve not paylaştı.

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'ÜST ÜSTE ÜZÜCÜ OLAYLAR ATLATTIK'
Düğünde kendilerini yalnız bırakmayan misafirlerine ve organizasyonda yardımcı olan kişilere teşekkür eden Hazal Kaya paylaşımında düğünle ilgili ilginç bilgiler de verdi. İşte Hazal Kaya'nın paylaşımı ve yazdığı notlar:

"Eveeet nerden başlasam,nasıl anlatsam. Üst üste üzücü bir takım olayları birlikte güçlenerek atlattıktan sonra dedik ki ne yaz düğünü ya ne gerek var beklemeye."

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"Önce yurtdışında ufak bir ekiple planladığımız düğünü sonra bir çok sebeple İstanbul’a almak zorunda kaldık. İyi ki öyle olmuş."

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"Bizimle birlikte kendi düğünleriymiş gibi oynayan şahane misafirlerimiz,ne kadar kalabalık bir ailemiz olduğunu gördük, sizi çok seviyoruz,çok şanslıyız!!!"

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Anahtar Kelimeler:
hazal kaya Ali Atay

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