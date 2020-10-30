Hazal Kaya’dan eşi Ali Atay ile güldüren paylaşım! ‘Keyfi yerinde ama...’

6 yıllık birlikteliklerini 7 Şubat 2019 tarihinde nikah masasına taşıyan Hazal Kaya ve Ali Atay’ın eğlenceli paylaşımları devam ediyor. Sanat dünyasının parmakla gösterilen örnek çiftleri arasında yer alan oyuncu Hazal Kaya ve Ali Atay yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu.

2019 yılında dünya evine giren Hazal Kaya ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Ali Atay Kasım ayında oğulları Fikret Ali’yi kucaklarına almıştı. Oğlu Fikret Ali’nin ciddiyetini babası Ali Atay’dan aldığını söyleyenlere Hazal Kaya’dan esprili bir paylaşımla cevap geldi.

‘NUR YÜZLÜME KAVUŞTUM’

Benden Ne Olur filminin vizyona girmesi için gün sayan güzel oyuncu Hazal Kaya sosyal medya hesabından eşi Ali Atay’la bir fotoğrafını paylaştı. Başarılı oyuncu paylaşımına,“Nur yüzlüme kavuştum. Keyfi de çok yerinde ama tabi belli edemiyor” notunu ekledi. Sevilen oyuncunun paylaşımı Hazal Kaya-Ali Atay hayranlarını gülümsetmeyi başardı.

