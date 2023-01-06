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Hazal Kaya'dan karnı burnunda paylaşım

06.01.2023 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Hazal Kaya, sosyal medya hesabından büyüyen karnıyla poz verdi.

Hazal Kaya'dan karnı burnunda paylaşım

Son olarak Pera Palas'ta Gece Yarısı adı dizide başrol oynayan Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile beş yıllık aşkını 2019 yılında evlilikle taçlandırmıştı.

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Aynı yıl kasım ayında ilk çocuğu Fikret Ali'yi kucağına alan 32 yaşındaki oyuncu, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. Kız bebek bekleyen ve bebeğine Leyla Süreyya adını vereceğini açıklayan oyuncu, karnı burnunda pozlarını paylaştı.
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Kaya, "Canım kızım" notunu düşerek siyah beyaz kareleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

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