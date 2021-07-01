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Hazal Kaya'dan tuhaf doğum günü mesajı: "Dünyanın en iyi abisi benim sanıyordum..."

01.07.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, aile dostları Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın oğlunun doğum gününü kutladı. Bu arada büyük bir yanılgı yaşadığını da paylaştı.

Hazal Kaya'dan tuhaf doğum günü mesajı: "Dünyanın en iyi abisi benim sanıyordum..."

Oyuncu çift Hazal Kaya ve Ali Atay, oğulları Fikret Ali ile birlikte mutlu mesut bir hayat sürmeye devam ediyor. Mutlu ailenin en büyük destekçileri ise Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti. Uzun yıllara dayanan bir dostlukları olan aileler, tatilde bile birbirinden ayrılamıyor ve hep birlikte vakit geçiriyor. İstanbul'da aynı siteye taşınan çiftler, çocuklarını da beraber büyütüyor. Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çiftinin çocukları Melisa ve Okan Ali, Hazal Kaya ve Ali Atay'ın minik oğlu Fikret Ali'ye kol kanat geriyor. Bu kocaman aile, birbirlerini özel günlerde yalnız bırakmamaya da özen gösteriyor. Bugün doğum günü olan Okan Ali için en özel kutlama da "halası" Hazal Kaya'dan geldi.

"Benim sanıyordum"

Hazal Kaya Okan Ali

"Yaşadığım sürece kafanı çevirdiğin her yerde, ihtiyacın olduğu her an orada olacağım. Daha çok eğleneceğiz küçük adam." diyen Hazal Kaya, sonra da Okan Ali ve Fikret Ali'nin bir fotoğrafını paylaştı.

Hazal Kaya story

"Dünyanın en güzel abisi benim sanıyordum. Bizzat kendisi tarafından geliştirilmiş versiyonu oğluma nasip oldu." diyen ünlü oyuncu, Bülent Şakrak'ı da övmeden geçemedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Şakrak Hazal Kaya
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