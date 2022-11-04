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  4. Hazal Kaya eski ev sahibine açtığı davayı kazandı! 7 aylık kira bedelini...

Hazal Kaya eski ev sahibine açtığı davayı kazandı! 7 aylık kira bedelini...

04.11.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Hazal Kaya ev sahibiyle davalık olmuştu. Yapılan inceleme sonrasında mahkeme oyuncuya hak verdi. Mahkeme ayrıca 7 aylık kira bedelinin oyuncuya iadesinin gerektiği kanaatine de vardı.

Hazal Kaya eski ev sahibine açtığı davayı kazandı! 7 aylık kira bedelini...

Hazal Kaya’nın geçtiğimiz yıllarda ev sahibine açtığı dava sonuçlandı. Şu günlerde ikinci bebeği Leyla Süreyya’yı kucağına almak için gün sayan güzel oyuncu, mahkemeden güzel haber aldı.

Kaya, Göktürk’te kiraladığı evde ağır bir küf kokusu fark edince bu durumu ev sahibine bildirmiş ancak ev sahibinin evin tadilatına yanaşmaması üzerine de kira sözleşmesini feshetmişti.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; peşin ödenen kira ücretinin iadesi talebi için de icra takibi başlatılmış ve dava açılmıştı.

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Hazal Kaya’nın avukatı Nail Gönenli’nin yürüttüğü dava kapsamında alınan bilirkişi raporlarında taşınmazın izolasyon eksikleri nedeniyle nem ve rutubetli olduğuna, buna bağlı küf kokularının bulunması nedeniyle kira ilişkisinin haklı sebeple feshinin hukuka uygun olması sebebiyle 7 aylık kira bedelinin iadesinin gerektiği kanaatine varıldı.

Ekran Alıntısı

Yargılamanın sonunda Hazal Kaya’nın alacaklı olduğuna karar verildi. Ev sahibi ise karara itiraz etti.

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