Hazal Kaya hamile mi? Hazal Kaya'dan hamilelik iddialarına yanıt

Geçtiğimiz hafta 5 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandıran Hazal Kaya-Ali Atay çiftinin bebek beklediği iddia edilmişti.

Gazeteci Bilal Özcan, ünlü çiftin bebek beklediğini "İlginç iddia: Hazal Kaya dizide de gerçek hayatta da hamile! Hazal Kaya'nın dizide canlandırdığı Filiz karakteri yeni bölümlerde artık hamile" sözleriyle duyurmuştu.

Şu sıralar dizi çekimlerinden dolayı yoğun olan Hazal Kaya o iddialara yanıt verdi. Kaya "hayır canım kim uydurdu bilmiyorum, yok öyle bir şey... Darısı başıma inşallah... Ben çok istiyorum" dedi.

BEREN SAAT TEPKİSİ

Hazal Kaya Beren Saat ile küs oldukları dedikodularınada "Aşk-ı Memnu zannediyorlar gerçek hayatı öyle bir şey" yok diyerek son noktayı koydu.

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