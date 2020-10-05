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Hazal Kaya hangi diziye konuk oluyor?

05.10.2020 17:01 | Son Güncelleme:
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Hazal Kaya hangi diziye konuk oluyor?

Oğlu Fikret Ali'yi dünyaya getirdikten sonra 'Benden Ne Olur?' sinema filmiyle setlere dönen Hazal Kaya, sezonun iddialı dizisine konuk oyuncu olmaya hazırlanıyor.

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Star TV'nin Menajerimi Ara dizine konuk oyuncu olarak katılacak. Hazal Kaya, dizinin 8. bölümünde izleyiciyle buluşacak.

Ünlülerin kusursuz görünen hayatlarının gerçeklerine ışık tutan ‘Menajerimi Ara’ dizisi, her bölüm ünlü oyuncuları konuk etmeye devam ediyor. Dizinin 8. bölümüne, Hazal Kaya konuk olacak.

Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan Menajerimi Ara, salı akşamları Star TV'de ekranlara geliyor.

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