Hazal Kaya hangi diziye konuk oluyor?

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Star TV'nin Menajerimi Ara dizine konuk oyuncu olarak katılacak. Hazal Kaya, dizinin 8. bölümünde izleyiciyle buluşacak.
Ünlülerin kusursuz görünen hayatlarının gerçeklerine ışık tutan ‘Menajerimi Ara’ dizisi, her bölüm ünlü oyuncuları konuk etmeye devam ediyor. Dizinin 8. bölümüne, Hazal Kaya konuk olacak.
Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan Menajerimi Ara, salı akşamları Star TV'de ekranlara geliyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum