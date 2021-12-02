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Hazal Kaya'nın Instagram'dan paylaştığı pozlara beğeni yağdı!

02.12.2021 01:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süre sonra Misafir dizisinde canlandırdığı Gece karakteriyle ekranlara dönen Hazal Kaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmeye devam ediyor. Katıldığı bir programdan sonra fotoğraflarını paylaşan Kaya'nın giyim tarzına hayranları beğeni yağdırdı.

Hazal Kaya'nın Instagram'dan paylaştığı pozlara beğeni yağdı!

Fox TV'de Buğra Gülsoy ile başrolünü paylaştığı dizisi Misafir için final kararı verilen Hazal Kaya, Gain'in sohbet programı 'Orda Rahat Mısın'da Mirgün Cabas'ın konuğu oldu.

Hazal Kaya, program sonrası Instagram hesabından fotoğraflarını paylaştı.

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Kaya paylaşımına "Şahane bir sohbetten, yemek yaptığım ilk ve tek programdan geriye kalan kareler bunlar sayın seyirciler. Belli ki orada çok rahatım" notunu yazdı.

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31 yaşındaki ünlü oyuncunun paylaşımına kısa sürede 200 bin beğeni geldi. Güzel oyuncunun pozlarına Burcu Kara, Ceyda Ateş, Şükran Ovalı ve Bizim Hikaye'deki rol arkadaşı Burak Deniz de emojilerle yorum yaptı.

DİZİSİ FİNAL YAPIYOR!

Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Hazal Kaya, 2019 yılında oğlu Fikret Ali'yi kucağına aldıktan sonra ekranlara ara vermişti. Kaya uzun süre sonra Fox'un dizisi Misafir ile ekranlara dönmüştü.

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Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un dizisi Misafir final yaparak ekrana veda ediyorHazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un dizisi Misafir final yaparak ekrana veda ediyor

Buğra Gülsoy ile başrolünü paylaştığı Misafir'in ekran ömrü, reytinglerden dolayı kısa sürdü. Güzel oyuncunun başrolünde oynadığı ve Japonya'da ses getiren Oasis dizisinden uyarlanan Misafir için erken final kararı alındı. 5. bölümde ekrana veda edecek olan Misafir'in final bölümü 9 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelecek.

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Hazal Kaya Instagram
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