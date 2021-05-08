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Hazal Kaya'nın yeni Netflix dizisi Pera Palas'tan ilk görüntüler geldi

08.05.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın başrol oynadığı Netflix dizisi "Pera Palas" setinden yeni görüntüler geldi.

Hazal Kaya'nın yeni Netflix dizisi Pera Palas'tan ilk görüntüler geldi

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, iki sezon süren "Bizim Hikaye" dizisiyle kariyerinde tekrar yükselişe geçti. Dizi bittikten sonra annelik molası veren başarılı oyuncunun dönüşüyse muhteşem oldu.

Hazal Kaya

Önce, yakın arkadaşı Aslı Kızmaz'ın "Benden Ne Olur?" romanından uyarlanan filmde başrolü kaptı. Yakında, Hazal Kaya'yı bir romantik komedide izleme şansı bulacağız. Çok geçmeden daha da güzel bir haber geldi. Netflix Türkiye'nin yeni dizilerinden "Pera Palas"ta başrol için Hazal Kaya seçildi.

Hazal Kaya'dan şarkılar

Hazal Kaya

Yönetmenliğini Netflix'in en sevilen projelerinden "Rise of Empires: Ottoman" dizisini yöneten Emre Şahin'in üstlendiği dizinin senaristi de başarılı yazar Elif Usman olacak. 1919 İstanbul'unu anlatan dizide tarihi karakterleri ve İstanbul gece hayatını yakından göreceğiz. Rolü için saçını kızıla boyatan Hazal Kaya, şan dersleri de almaya başladı.

Hazal Kaya

Hazal Kaya Covid-19'a yakalandığı için kısa bir mola veren "Pera Palas" ekibi, çekimlere son sürat devam ediyor. Sonunda, Hazal Kaya'nın canlandırdığı karakterin adı açıklandı ve setten yeni görüntüler geldi.

Esra ile tanışın

Hazal Kaya (2)

Dizide Esra adındaki bir gazeteciyi canlandırmaya hazırlanan Hazal Kaya, değişen imajını paylaştı. Kızıl saçları burada pek belli olmasa da, başarılı oyuncuyu hiç görmediğimiz bir halde göreceğimiz kesin.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix Hazal Kaya
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