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Hazal Kaya ve Ali Atay’dan romantik poz!

05.05.2021 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Ali Atay'la mutlu bir evlilik sürdüren Hazal Kaya yaptığı romantik paylaşımla dikkat çekti.

Hazal Kaya ve Ali Atay’dan romantik poz!

2019'da nikah masasına oturan Ali Atay-Hazal Kaya çifti, aynı sene kasım ayında oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına almıştı. Mutlu aile pozlarını zaman zaman Instagram hesabından yayınlayan Kaya'dan yeni paylaşım geldi.

Hazal Kaya, eşi Ali Atay'ı öptüğü anda çekilen bir kareyi Instagram hesabından paylaştı.

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"GİZLİ CENNETİMİZDE ÇEKİLDİ"

Hazal Kaya geçtiğimiz gün de 'Gizli cennetimizde çekildi" dediği bir deniz pozunu Instagram'dan paylaşmıştı. "Çok seviyorum bu fotoğrafı, güzel anlara kaçıyorum sayesinde" diyen Kaya duygularını da şöyle ifade etmişti:

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“Bu fotoğraf bizim hayati kararlar aldığımız, oğlanın cinsiyetini öğrendiğimiz, aile tarihimizde acayip önemli bi yeri olan gizli cennetimizde çekildi. Ali muhtemelen güneşleniyor bu sırada, Muh tuhaf deniz gözlüğüyle balıkları izliyor, Gökçe’yle ben de suda her zamanki gibi şahane sohbetteyiz... Bisiklete binme planı yapmışız akşam için, belki dondurma bile yeriz... Çok seviyorum bu fotoğrafı, güzel anlara kaçıyorum sayesinde, çok iyi geliyor. Burda dursun dedim.”


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Anahtar Kelimeler:
Ali Atay Hazal Kaya
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