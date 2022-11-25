Hazal Kaya ve Ali Atay doktor kontrolünde! Leyla Süreyya için geri sayım başladı

Kızı Leyla Süreyya'ya kavuşmak için gün sayan yedi aylık hamile olan Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Doktor kontrolüne geldiklerini ve her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Kaya randevuya yetişmek için acele ettiklerini belirtip "Doktor kontrolüne geldik arkadaşlar. Acelemiz var başka zaman konuşalım" dedi.

"ADI LEYLA SÜREYYA OLACAK"

'Doğal Olarak' adlı programa katılan Hazal Kaya "Kızımın adı Leyla Süreyya olacak gibi görünüyor. Ama kızımı görünce o esnada belki başka bir isim aklıma gelir diye bir pay bırakıyorum" demişti.

