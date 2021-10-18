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  4. Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un yeni dizisinin adı Misafir oldu!

Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un yeni dizisinin adı Misafir oldu!

18.10.2021 02:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapımını Medyapım'ın üstlendiği, Japonya'da ses getiren Oasis dizisinden uyarlaması olarak FOX’ta ekrana gelecek çekimleri son hız devam ediyor. Başrollerini Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay'ın oynadığı dizinin kod adı 'İmkansız' olarak açıklanmıştı. Fox'ta Kasım ayında ekrana gelecek olan dizinin ismi ise 'Misafir' oldu.

Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un yeni dizisinin adı Misafir oldu!

FOX’un yeni dizisinde Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay’ın yanı sıra Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Elçin Altamgüç, Berk Yaygın, Beren Gençalp, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin ve Emir Kaan Özkan gibi isimler de yer alıyor.

Dizide; Hazal Kaya “Gece”, Buğra Gülsoy “Erdem” ve Ozan Dolunay “Giray” karakterine hayat verecek.

Hazal Kaya, Buğra Gülsoy, Bülent Şakrak ve Ozan Dolunay

Yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün’ün oturduğu, senaryosunu Özge Aras’ın uyarladığı, travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadınla, eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir adamın umut dolu karşılaşma hikayesi olan Misafir dizisi çok yakında FOX’ta.
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Anahtar Kelimeler:
Buğra Gülsoy Hazal Kaya Mehmet Ozan Dolunay
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