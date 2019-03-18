Hazal Kaya ve Burak Deniz küs mü? Fotoğraflı yanıt

'Bizim Hikaye' dizisinin başrolündeki Hazal Kaya ve Burak Deniz arasında kriz çıktığı iddia ediliyordu.

İddiaya göre; Hazal Kaya’nın 7 Şubat’taki düğününden sonra tartışıp küsen ikili sette ortak sahneleri dışında bir araya gelmemeye özen gösteriyordu.

Bu iddialara yanıt yakışıklı oyuncu Burak Deniz'den geldi. Deniz bu iddiaları yalanlayan bir pozunu Instagram hesabından paylaştı ve bu haberlere de noktayı koymuş oldu.

Deniz'in dudağındaki dikiş de gözden kaçmadı. Burak Deniz geçtiğimiz günlerde arkadaşının köpeğiyle oynarken küçük bir kaza geçirmiş ve dudağına dikiş atılmıştı.

