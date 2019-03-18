MAGAZİN

Hazal Kaya ve Burak Deniz küs mü? Fotoğraflı yanıt

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.03.2019 17:07 | Son Güncelleme

Burak Deniz’den Bizim Hikaye selfie’si! Deniz, bir süredir Hazal Kaya ile aralarının açık olduğu iddiasına da nokta koymuş oldu.

Hazal Kaya ve Burak Deniz küs mü? Fotoğraflı yanıt

'Bizim Hikaye' dizisinin başrolündeki Hazal Kaya ve Burak Deniz arasında kriz çıktığı iddia ediliyordu.

İddiaya göre; Hazal Kaya’nın 7 Şubat’taki düğününden sonra tartışıp küsen ikili sette ortak sahneleri dışında bir araya gelmemeye özen gösteriyordu.

ieeie

Bu iddialara yanıt yakışıklı oyuncu Burak Deniz'den geldi. Deniz bu iddiaları yalanlayan bir pozunu Instagram hesabından paylaştı ve bu haberlere de noktayı koymuş oldu.

Deniz'in dudağındaki dikiş de gözden kaçmadı. Burak Deniz geçtiğimiz günlerde arkadaşının köpeğiyle oynarken küçük bir kaza geçirmiş ve dudağına dikiş atılmıştı.

Dünya rekoru bu maçta kırıldı! Tarihe geçtiler Dünya rekoru bu maçta kırıldı! Tarihe geçtiler
Yine makyajsız! Dikkat çeken detayYine makyajsız! Dikkat çeken detay
Seksi paylaşımların sebebi o mu? Nispet yapar gibi...Seksi paylaşımların sebebi o mu? Nispet yapar gibi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hazal Kaya ve Burak Deniz burak deniz

En Çok Okunan Haberler

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Polis memurunun korkunç ölümü! Evine giderken...

Polis memurunun korkunç ölümü! Evine giderken...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ünlü isimden sert sözler: Poposunu paparazzilere sunan...

Ünlü isimden sert sözler: Poposunu paparazzilere sunan...

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hadise'dan bir makyajsız poz daha!

Yine makyajsız! Dikkat çeken detay

Kylie Jenner ve Jordyn Woods birbirlerine nispet mi yapıyor?

Seksi paylaşımların sebebi o mu? Nispet yapar gibi...

Can Yaman asker oluyor!

Can Yaman asker oluyor!

Cem Yılmaz'dan bilet uyarısı: Fahiş fiyatlı biletlere...

"Fahiş fiyatlı biletlere ilgi göstermezseniz sevinirim”

Eser Yenenler'in düğün tarihi belli oldu!

Eser Yenenler'in düğün tarihi belli oldu!

Şarkıcı Göksel'in yatak pozu sosyal medyayı salladı

Şarkıcı Göksel'in yatak pozu sosyal medyayı salladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.