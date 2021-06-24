Hazal Kaya ve Onur Tuna ikilisi çok konuşulacak

Aslı Kızmaz’ın aynı adlı kitabından filme uyarlanan Benden Ne Olur cephesinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Medyapım imzalı filmin çekimleri geçen yıl yapılmıştı. Ancak pandemi nedeniyle filmin yayınlanması için uygun ortam bekleniyordu. Medyapım, sosyal medya hesabından filmin yakında izleyicilerle buluşacağının müjdesini verdi.

"GÜZEL HABERLER ÇOK YAKINDA"

Hazal Kaya ve Onur Tuna’nın fotoğraflarının kullanıldığı mesajda, “Yüzünüzü bu ikili gibi güldürecek güzel haberlerimiz çok yakında!” ifadesine yer verildi. Hazal Kaya filmde Sertab karakterini canlandırırken Onur Tuna ise Soner olarak izleyici karşısına çıkacak.

Hazal Kaya bu paylaşıma kalp emojisi bırakarak mutluluğunu ifade etmiş oldu.

Nur Fettahoğlu, Selin Şekerci, Elçin Afacan, Cem Belevi ve Enis Arıkan’ın rol aldığı film geçen yaz aylarında çok konuşulmuştu.

