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Hazal Kaya ve Onur Tuna ikilisi çok konuşulacak

24.06.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Hazal Kaya ve Onur Tuna’nın paylaştığı, Aslı Kızmaz’ın aynı adlı romanından filmle uyarlanan Benden Ne Olur filminde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl vizyona girmesi planlanan pandemi nedeniyle rafa kaldırılan film hakkında yapımcı firma açıklama yaptı.

Hazal Kaya ve Onur Tuna ikilisi çok konuşulacak

Aslı Kızmaz’ın aynı adlı kitabından filme uyarlanan Benden Ne Olur cephesinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Medyapım imzalı filmin çekimleri geçen yıl yapılmıştı. Ancak pandemi nedeniyle filmin yayınlanması için uygun ortam bekleniyordu. Medyapım, sosyal medya hesabından filmin yakında izleyicilerle buluşacağının müjdesini verdi.

"GÜZEL HABERLER ÇOK YAKINDA"

Hazal Kaya ve Onur Tuna’nın fotoğraflarının kullanıldığı mesajda, “Yüzünüzü bu ikili gibi güldürecek güzel haberlerimiz çok yakında!” ifadesine yer verildi. Hazal Kaya filmde Sertab karakterini canlandırırken Onur Tuna ise Soner olarak izleyici karşısına çıkacak.

bendenneolur-paylasim

Hazal Kaya bu paylaşıma kalp emojisi bırakarak mutluluğunu ifade etmiş oldu.

Nur Fettahoğlu, Selin Şekerci, Elçin Afacan, Cem Belevi ve Enis Arıkan’ın rol aldığı film geçen yaz aylarında çok konuşulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hazal Kaya Onur Tuna
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