MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hazal Kaya ve Selena Gomez pişti oldu, sosyal medya yıkıldı! Pozlarına beğeni yağdı

Hazal Kaya ve Selena Gomez pişti oldu, sosyal medya yıkıldı! Pozlarına beğeni yağdı

27.09.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzelliği ve oyunculuğuyla ilgi odağı olan Hazal Kaya elçisi olduğu bir markanın davetine katılmak için Paris’e gitti. Tarzıyla beğeni toplayan Kaya, dünyaca ünlü ünlü isim Selena Gomez ile pişti oldu. Sosyal medyada adeta yorum yağdı.

En son Misafir dizisinde başrolde yer alan Hazal Kaya Paris'e gitti. Güzelliği ve oyunculuğuyla beğeni toplayan Kaya iddialı tarzıyla da dikkatleri üzerine topladı.

Ekran görüntüsü 2023-09-27 093842

32 yaşındaki güzel oyuncu Hazal Kaya Paris sokaklarındaki pozlarını sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı.

Ekran görüntüsü 2023-09-27 092648

Instagram'ın en popüler isimlerden biri olan şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez de Paris’te Kaya’nın kombinine benzer bir kıyafetle kamera karşısına geçti.

Ekran görüntüsü 2023-09-27 092750

İki ünlü ismin kombinini benzeten sosyal medya kullanıcıları adeta ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar Selena Gomez’in tarzını beğenirken bazı kullanıcılar Hazal Kaya’ya övgü dolu sözler söyledi.

hazal-selena

Sosyal medyada "Hazal'a daha çok yakışmış", "O botlar şaka olsun lütfen", "Selena aşırı cool" yorumlarında bulunuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nişan ve kına bir arada! Pozlarına beğeni yağdıNişan ve kına bir arada! Pozlarına beğeni yağdı
2. sezonda ateşli sahneler! Arabadaki o anlar olay oldu2. sezonda ateşli sahneler! Arabadaki o anlar olay oldu
Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı! Story başına... Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı! Story başına...
Anahtar Kelimeler:
Hazal Kaya Selena Gomez Oyuncu yaşında söyledi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Taciz anları kamerada! Arkasından yaklaşarak kalçasına dokundu

Taciz anları kamerada! Arkasından yaklaşarak kalçasına dokundu

Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

Gösteri sandılar! Ölüm anını anbean izlediler

Gösteri sandılar! Ölüm anını anbean izlediler

25 kilo vermişti! Zayıflama sırrını paylaştı

25 kilo vermişti! Zayıflama sırrını paylaştı

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.