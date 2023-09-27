Hazal Kaya ve Selena Gomez pişti oldu, sosyal medya yıkıldı! Pozlarına beğeni yağdı

En son Misafir dizisinde başrolde yer alan Hazal Kaya Paris'e gitti. Güzelliği ve oyunculuğuyla beğeni toplayan Kaya iddialı tarzıyla da dikkatleri üzerine topladı.

32 yaşındaki güzel oyuncu Hazal Kaya Paris sokaklarındaki pozlarını sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı.

Instagram'ın en popüler isimlerden biri olan şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez de Paris’te Kaya’nın kombinine benzer bir kıyafetle kamera karşısına geçti.

İki ünlü ismin kombinini benzeten sosyal medya kullanıcıları adeta ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar Selena Gomez’in tarzını beğenirken bazı kullanıcılar Hazal Kaya’ya övgü dolu sözler söyledi.

Sosyal medyada "Hazal'a daha çok yakışmış", "O botlar şaka olsun lütfen", "Selena aşırı cool" yorumlarında bulunuldu.

