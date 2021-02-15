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Hazal Subaşı'nın işleri açıldı! Netflix dizisiyle görüşüyor

15.02.2021 15:34 | Son Güncelleme:
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Hazal Subaşı'nın işleri açıldı! Netflix dizisiyle görüşüyor

Çukur'dan ayrılan Hazal Subaşı'nın kısmeti açıldı. Güzel oyuncu Netflix dizisi için görüşmeler yapıyor.

Çukur'da hayat verdiği Nehir karakterinin hikâyesinin bitmesinin ardından yeni proje görüşmeleri yapan Hazal Subaşı yeni bir diziyle daha imza aşamasında...

Subaşı Gain'in "Bizi Ayıran Çizgi" adlı projesinin hemen ardından şimdi de Tims&B'nin Netflix için çekeceği "Sıcak Kafa" dizisiyle görüşüyor. Dizinin yönetmeni ise Mert Baykal...

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Muhteşem Yüzyıl başta olmak üzere birçok başarılı işe imza atan Baykal uzun süredir bu proje üzerine çalışıyor.

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