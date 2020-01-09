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  4. Hazal Subaşı Rıza Kocaoğlu görüntülenince gündem oldu! (Hazal Subaşı kimdir?)

Hazal Subaşı Rıza Kocaoğlu görüntülenince gündem oldu! (Hazal Subaşı kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 14:06 | Son Güncelleme

Rıza Kocaoğlu ile görüntülenen oyuncu Hazal Subaşı merak konusu oldu. Çukur'da birlikte rol alan iki oyuncunun adı aşk dedikodusuna karışınca herkes Hazal Subaşı'nin kim olduğunu merak etti. İşte detaylar...

Hazal Subaşı Rıza Kocaoğlu görüntülenince gündem oldu! (Hazal Subaşı kimdir?)

Çukur dizisinde oynayan Hazal Subaşı, son günlerin popüler isimleri arasında yer alıyor. Henüz çok genç olmasına rağmen kariyerine pek çok proje sığdırmayı başaran Hazal Subaşı, son olarak Çukur dizisindeki rol arakdaşı Rıza Kocaoğlu ile görüntülendi. Rıza Kocaoğlu ile görüntülenen Subaşı'nın rol arkadaşıyla sevgili olduğu iddia edilse de ikilinin henüz bir açıklama gelmedi.

Peki gündemde olan Hazal Subaşı kimdir ve kaç yaşında?

HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

1996 yılında İzmir’de dünyaya gelen Hazal Subaşı, Elidor Miss Turkey yarışmasında 2016 yılı finalisti olması ile dikkatleri çeken bir isim. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Halkla İlişliler ve Reklamcılık bölümünde eğitim gören Hazal Subaşı, "Adını Sen Koy" dizisi ile ilk defa bir dizide başrol oynadı.

Hem oyunculuk performansıyla hem de güzelliğiyle dikkat çeken Hazal Subaşı son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Bir Umut Yeter dizisinde rol aldı. Hazal Subaşı son olarak Çukur dizisinde boy göstermeye başladı.

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