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Hazal Subaşı süper minisiyle çömeldi! Instagram'ı kasıp kavurdu

02.05.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzelliği ve rol aldığı dizilerdeki rolleri ile çok konuşulan Hazal Subaşı son olarak Kasaba Doktoru dizisinde hayat verdiği Doktor Leyla Erpek karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu bu defa süper minisi ve crop gömleği ile dekolteli pozlar verdi.

Hazal Subaşı süper minisiyle çömeldi! Instagram'ı kasıp kavurdu

2015 yılında katıldığı Miss Turkey'de üçüncü olan Hazal Subaşı, rol aldığı dizilerle büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Çukur'da hayat verdiği Nehir karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Subaşı, Kasaba Doktoru'ndaki Leyla Erpek karakteriyle de çok beğenildi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı cesur ve iddialı pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Hazal Subaşı bu sefer süper minisi ve crop gömleği ile dikkat çekti. Subaşı ayrıca süper minisiyle çömelerek poz verdi.

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Hazal Subaşı'na takipçileri; 'Yandı buralar', 'Güzellik', 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yaptılar.

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1995'te İzmir'de hayata gözlerini açan güzel oyuncu Hazal Subaşı ilk olarak Elidor Miss Turkey 2016 da finalist olması ile tanındı.

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İzmir Ekonomi Üniversitesinde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık okuyan Hazal Subaşı’nın tek hedefi oyuncu olmaktı zira tiyatroya yeteneği vardı.

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İlk olarak Adını Sen Koy dizisi seçmelerine katılan Hazal Subaşı'nın hayatı bu seçmeler ile değişti.

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