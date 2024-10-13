Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç sevgili oldu! Birbirlerini öpmeye doyamadılar

Oğuzhan Koç'un yeni sevgilisi şaşırttı. 2022 yılında Demet Özdemir ile evlenen ve bir yıl sonra boşanan Oğuzhan Koç yeni aşka yelken açtı.

Berfu Yenenler ve Berkay Şahin'in paylaşımlarını alıntılayan Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı çifti aşklarını böylelikle ilan etti.

Oğuzhan Koç, 29 yaşındaki oyuncu Hazal Subaşı ile aşk yaşıyor. Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı'nın fotoğraflarını 'Çok seviyorum' diyerek paylaştı.

Berfu Yenenler de paylaşım yapan isimler arasındaydı. Yılın aşkı bu paylaşımlarla ortaya çıkmış oldu.

SEVGİLİSİNDEN YENİ AYRILMIŞTI

Hazal Subaşı, oyuncu arkadaşı Aras Bulut İynemli’nin kuzeni Atakan Başavcı ile aşk yaşıyordu. Çiftin ayrılık nedeni de ortaya çıkmıştı. Hazal Subaşı'na ayrılık nedeni sorulunca 'Konuşarak ayrıldık arkadaşız. Genel şeyler, iş stresi, zamansızlık...' diyerek yanıt vermişti.