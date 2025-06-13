Hazar Denizi'nde yeni bir ada keşfedildi

Hazar Denizi'nin kuzey kesiminde yeni bir ada keşfedildi. Rus bilim insanlarının yürüttüğü bir araştırma seferiyle doğrulanan bu ada, henüz resmi olarak isimlendirilmedi.

Adanın yüzeyi su seviyesinden yalnızca birkaç santimetre yukarıda bulunuyor. Yüzeyi nemli, büyük ölçüde düz ve kum sırtlarıyla kaplı. Bilim insanları, adanın Hazar Denizi’ndeki su seviyesindeki düşüş nedeniyle ortaya çıktığını belirtiyor. Rus Bilimler Akademisi'ne bağlı P. P. Shirshov Oşinoloji Enstitüsü’nden kıdemli araştırmacı Stepan Podolyako, “Yeni adaların oluşumu, kapalı su kütlelerinde uzun vadeli seviyesel dalgalanmaların döngüsel süreçleriyle bağlantılı” ifadelerini kullandı.