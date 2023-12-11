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  4. Hazar Ergüçlü'den 'çıplak' poz! Bir bakan bir daha baktı

Hazar Ergüçlü'den 'çıplak' poz! Bir bakan bir daha baktı

11.12.2023 07:13 | Son Güncelleme:
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Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri dizisinde başrol oyuncusu olarak yer alan Hazar Ergüçlü son pozlarıyla adından söz ettirdi. Hazar Ergüçlü'nün çıplak üstüne tuttuğu elbiseyle verdiği pozlara beğeni yağdı.

Televizyondaki ilk kez Kuzey Güney dizisinde ekran önüne çıkan Hazar Ergüçlü dizide Simay karakterine hayat vermişti. Yıldızı parlayan Ergüçlü Medcezir, Yüksek Sosyete, Hayat Sırları, Alev Alev gibi başarılı yapımlarda yer alarak parladı.

Hem tiyatroda hem de dizilerdeki başarısının yanında özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen güzel oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de oynadığı İnci Taneleri dizisinde bir pavyon dansçısı olan Dilber'e hayat verecek.

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Jakuzi grubu üyesi müzisyen Kutay Soyocak ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü son pozuyla adından söz ettirdi. Çıplak şekilde poz vererek üzerine elbise tutan başarılı oyuncuya bir bakan bir daha baktı.

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Hazar Ergüçlü'ye "Yakıyorsun" yorumlarının yanında alev emojisi yağdı.

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