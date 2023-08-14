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  4. Hazar Ergüçlü'nün acı günü! Babasının ölüm haberini annesi duyurdu

Hazar Ergüçlü'nün acı günü! Babasının ölüm haberini annesi duyurdu

14.08.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ailesine düşkünlüğüyle bilinen ve her fırsatta ailesini görmek için zaman ayıran ve Kıbrıs'a giden Hazar Ergüçlü babasının ölüm haberiyle yıkıldı. Başarılı oyuncunun annesi ölüm haberini sosyal medyadan duyurdu. "Hazar Ergüçlü'nün babası neden öldü?" sorusu merak edilirken oyuncuya başsağlığı mesajları yağdı.

Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün acı günü... KKTC’nin duayen gazetecilerinden, ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün babası Süleyman Ergüçlü hayatını kaybetti.

HAZAR ERGÜÇLÜ'NÜN BABASI NEDEN ÖLDÜ?

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ergüçlü'nün ölüm haberini eşi duyurdu.

Hazar Ergüçlü’nün babası Süleyman Ergüçlü'nin eşi paylaşımında "Eşim Süleyman Ergüçlü bu sabah evimizde vefat etmiştir. Acım, acımız sonsuz. Cenaze töreniyle ilgili detaylar tarafımızdan paylaşılacaktır. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Ekran Alıntısı

Baba Ergüçlü Kıbrıs'ta, son yolculuğuna uğurlanacak.


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