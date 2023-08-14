Hazar Ergüçlü'nün acı günü! Babasının ölüm haberini annesi duyurdu

Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün acı günü... KKTC’nin duayen gazetecilerinden, ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün babası Süleyman Ergüçlü hayatını kaybetti.

HAZAR ERGÜÇLÜ'NÜN BABASI NEDEN ÖLDÜ?

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ergüçlü'nün ölüm haberini eşi duyurdu.

Hazar Ergüçlü’nün babası Süleyman Ergüçlü'nin eşi paylaşımında "Eşim Süleyman Ergüçlü bu sabah evimizde vefat etmiştir. Acım, acımız sonsuz. Cenaze töreniyle ilgili detaylar tarafımızdan paylaşılacaktır. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Baba Ergüçlü Kıbrıs'ta, son yolculuğuna uğurlanacak.



