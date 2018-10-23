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Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü eleştirilerine böyle yanıt verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.10.2018 09:37 | Son Güncelleme

Bir süredir Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü, kendisine yapılan yaş farkı yorumlarına imalı bir yanıt verdi

Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü eleştirilerine böyle yanıt verdi

Geçen günlerde anne olmak istediğini açıklayan oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü’nün birlikteliği, ortaya çıktığı günden bu yana gündemden düşmüyor.

Aralarında 19 yaş fark olması nedeniyle sosyal medyada eleştirilerin hedefinde olan ikiliden Hazar Ergüçlü sessizliğini bozdu.

Gelen yorumlara daha fazla dayanamayan 26 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilişkisini eleştirenlere sert çıktı.

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Hazar Ergüçlü, “Ben ne yaptığımı biliyorum. Ailem de ne yaptığımı biliyor. Biz hepimiz sizin ne yaptığınızı da biliyoruz. Peki, siz ne yaptığınızın farkında mısınız?” dedi.

YILIN EN İYİ KADIN OYUNCUSU

Öte yandan Hazar Ergüçlü, 18. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'ne damga vurdu.

Hazar Ergüçlü, Kar filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.

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