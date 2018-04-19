MAGAZİN

Hazar Ergüçlü'ye Onur Ünlü sorulunca...

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.04.2018 09:16 | Son Güncelleme

Adı birkaç haftadır yönetmen Onur Ünlü ile anılan Hazar Ergüçlü, önceki gün reklam yüzü olduğu markanın tanıtım davetindeydi. Genç oyuncuya özel hayatıyla ilgili soru yöneltilince ortam gerildi.

Hazar Ergüçlü'ye Onur Ünlü sorulunca...

Adı birkaç haftadır yönetmen Onur Ünlü ile anılan Hazar Ergüçlü, önceki gün reklam yüzü olduğu markanın tanıtım davetindeydi. Genç oyuncuya özel hayatıyla ilgili soru yöneltilince ortam gerildi.

Hazar Ergüçlü, önceki gün marka yüzü olduğu Flormar’ın yeni ürününün tanıtım davetine katıldı. Son dönemde adı yönetmen Onur Ünlü ile anılan, geçen hafta da Ünlü ile Beyoğlu’nda objektife takılan Ergüçlü’ye konuyla ilgili sorular yöneltildi. Ancak o noktada sohbete basın danışmanları müdahale etti.

DANIŞMANLAR MÜDAHALE ETTİ

Basın danışmanları, Ergüçlü’nün aşk iddialarının doğru olup olmadığı sorusuna yanıt vermesini istemedi. Ünlü oyuncuyu konuşturmayan görevliler ile haberciler arasında kısa süreli bir gerilim yaşandı. Ergüçlü sonunda “Bunları daha sonra konuşalım” diyerek röportajı sonlandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Onur Ünlü uyku hapı

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