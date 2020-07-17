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Hazer Amani: Eşim Sıla da ayrı çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2020 17:31 | Son Güncelleme

Şef Hazer Amani, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Amani, "Yeni menü hazırlıyoruz. Eşim de ayrı çalışıyor. Bir şeyler yazıyor, çiziyor" açıklamasını yaptı.

Hazer Amani: Eşim Sıla da ayrı çalışıyor

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü şef Hazer Amani, önceki akşam Bebek'teki sahibi olduğu mekanda görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde eşi Sıla ile Bodrum tatilinden dönen Amani, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Amani, "Yeni menü hazırlıyoruz. Eşim de ayrı çalışıyor. Bir şeyler yazıyor, çiziyor" şeklinde konuştu.

Amani, gazetecilerin "Sıla Hanım konserleri özledi mi?" sorusuna, "Mutlaka özlüyordur. Çok fazla da teklif geliyor ama biz dikkat etmeye çalışıyoruz. Ondan dolayı bu pandemi sürecinde en azından dinlenelim dedik" şeklinde yanıt verdi.

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