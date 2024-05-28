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  4. İhanete uğradığı söylenmişti… Ceyda Düvenci sevgilisi Güçlü Mete ile ilk kez görüntülendi! El ele poz verdi

İhanete uğradığı söylenmişti… Ceyda Düvenci sevgilisi Güçlü Mete ile ilk kez görüntülendi! El ele poz verdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.05.2024 10:42
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2015 yılında yaptıkları evliliklerini 10 Temmuz 2023’te tek celsede bitiren Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çiftinin ayrılık sebebi ihanet olarak gösterilmişti. Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşması sonucu boşanma kararı aldığı iddiaları uzun süre konuşulmuştu. Boşanmanın ardından aşka küsmeyen Ceyda Düvenci, Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü çift ilk kez ele ele görüntülendi...

İhanete uğradığı söylenmişti… Ceyda Düvenci sevgilisi Güçlü Mete ile ilk kez görüntülendi! El ele poz verdi

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 10 Temmuz'da İzmir Ödemiş Adliyesi'nde görülen ve 15 dakika süren duruşmada, sekiz yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. Çiftin oğulları Okan Ali'nin velayeti annesine verilmişti.

İHANETE UĞRADIĞI SÖYLENMİŞTİ

Boşanmanın ardından magazin kulislerinde ihanet iddiaları gündeme geldi. Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşması sonucu boşanma kararı aldığı iddiası uzun süre konuşuldu.

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Boşanmanın ardından aşka küsmeyen Ceyda Düvenci ise ünlü radyocu Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtı. Aşkını sosyal medya üzerinden ilan eden Düvenci yeni sevgilisi ile ilk kez görüntülendi.

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EL ELE GÖRÜLDÜLER

MuhabirOnline'ın haberine göre; ünlü çift Nükhet Duru’nun doğum günü partisine el ele katıldı. Düvenci yeni aşkını “Biz olmak hayatın en güzel mucizesi. Seni çok seviyorum” sözleriyle ilan etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Şakrak Ceyda Düvenci
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