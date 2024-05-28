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  4. Mehmet Ali Erbil sevgilisi Gülseren Ceylan ile Popstar Mehtap’ı dinlemeye gitti! O anlar sosyal medyayı salladı! 'Bakmamak için direniyor'

Mehmet Ali Erbil sevgilisi Gülseren Ceylan ile Popstar Mehtap’ı dinlemeye gitti! O anlar sosyal medyayı salladı! 'Bakmamak için direniyor'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.05.2024 11:10
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67 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile bir süredir aşk yaşıyor. Aşkları tam gaz devam eden ikili son olarak Popstar yarışması ile ünlenen Mehtap’ı dinlemeye gitti. Erbil ve sevgilisine özel ilgi gösteren Mehtap'ın yanlarına gelip şarkı söylemesine rağmen ortamdan tamamen kopuk olan Mehmet Ali Erbil'in o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu...

Mehmet Ali Erbil sevgilisi Gülseren Ceylan ile Popstar Mehtap’ı dinlemeye gitti! O anlar sosyal medyayı salladı! 'Bakmamak için direniyor'

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptırdığı ve evlilik teklifi ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Ünlü şovmen, iddiaları sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla doğrularken evliliğe ve çocuk sahibi olmaya da sıcak baktığını açıklamıştı.

ERBİL GÜLSEREN

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Ünlü çift son olarak Popstar yarışması ile ünlenen Mehtap’ı dinlemeye gitti. Erbil ve sevgilisine özel ilgi gösteren Mehtap'ın yanlarına gelip şarkı söylemesine rağmen Mehmet Ali Erbil'in ortamdan tamamen kopuk halleri sosyal medyanın diline düştü.

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O ANLARA YORUM YAĞDI

Mehmet Ali Erbil ve sevgilisinin o görüntüleri kısa sürede sosyal medyaya yayıldı.

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O anlara sosyal medyada; 'Mehmet Ali Erbil'in orada olduğundan haberi var mı?', 'Bakmamak için direniyor', 'Komadan çıkamamış gibi duruyor' gibi yorumlar yapıldı.

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Mehmet Ali Erbil Mehtap Yılmaz popstar Gülseren Ceylan
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