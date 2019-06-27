YEMEK

Hazımsızlık mı yaşıyorsunuz?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 27.06.2019 10:05 | Son Güncelleme

İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, hazımsızlığın, karnın üst bölgesinde ağrı, erken doyma, şişkinlik ve bulantı hissi gibi yakınmalara dayalı sağlık sorunu olduğunu belirterek, bilinçsiz beslenme ve ülser, reflü, safra kesesi hastalığı gibi durumların hazımsızlık sorununa neden olabileceğini kaydetti.

Hazımsızlık mı yaşıyorsunuz?

Midede oluşan herhangi bir hastalıktan dolayı olabileceği gibi başka organların hastalıklarının da hazımsızlığa neden olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, tıpta dispepsi olarak alarak adlandırılan bu problemin iki farklı şekilde görülebildiğini aktardı. Yüksel Gümürdülü, "Hazımsızlığın bir çeşidinde, yemeklerden sonra midede yanma ve ağrı, ekşime, geğirme ve bazen kusma görülür. Bu gibi şikayetleri olan hastalarda mide fazla asit salgılamaktadır. Mide hareketlerinin şiddetlenmesine sebep olan bu durumda hasta zaman zaman kramp ağrıları çekebilir" dedi.

iStock-867648074 (4)

Bazı hastaların ise tam tersi bir durum olarak mide asidinin çok az salgılanmasından dolayı hazımsızlık problemi yaşadığını bildiren Gümürdülü şunları kaydetti:
"Mide asidi az salgılanan hastaların mide hareketleri ağırlaşmıştır. Mide gevşemiş ve tembelleşmiştir bu sebepten boşaltım geç gerçekleşir. Bu durumda hastalarda, yemekten hemen sonra mide bölgesinde ağırlık, dolgunluk ve şişkinlik hissi oluşur, karın aşırı şişer. Sık sık geğirme gaz çıkarma ve uyuklama belirtileri gözlenir."

Hazımsızlığa neden olan unsurlar

Hazımsızlığın, bireyin yaşam kalitesini büyük oranda etkilediğini kaydeden Gümürdülü, hastalığa neden olan sebeplere de değindi. Stres, kaygı, yorgunluk, sinirlilik gibi psikolojik sorunların yanı sıra sağlıksız beslenme, yaşam tarzı ve az çiğnemenin hazımsızlığa yol açtığını kaydeden Gümürdülü, hastalığa neden olacak unsurları şöyle sıraladı:

iStock-900209858 (2)

"Aşırı sigara ve alkol kullanımı, bilinçsiz ilaç kullanımı, gazlı içecekler, aşırı kafein tüketimi, ağır, yağlı ve çok baharatlı gıdaların tüketimi, çok fazla, hızlı yemek yemek , yüksek lifli yiyecekler tüketmek ve az çiğnemek."

Bazı hastalıkların da hazımsızlık problemine neden olabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, safra taşları, gastrit, pankreas hastalıkları, ülser gibi hastalıkların yanı sıra, antibiyotiklerin, aspirin ve reçetesiz ağrı kesici ilaçların da hazımsızlığa yol açabileceğini vurguladı.

Hazımsızlığın önüne nasıl geçilir?

çikolata

Yaşam tarzında yapılacak bazı değişikliklerle hazımsızlık şikayetlerinin azalabileceğinin altını çizen Gümürdülü, bu hastalığa yol açan etkenlerden uzak durmaları gerektiğini, günde 2-3 büyük öğün yerine sık aralıklarla az yemek tüketmenin faydalı olabileceğini belirtti.

Gümürdülü hastalara şu uyarılarda bulundu:

"Mide yanmalarını tetikleyen çok baharatlı ve yağlı gıdalardan uzak durulmalı. Yemekten hemen sonra yatılmamalı. Günlük tüketilen kahve ve çay miktarı azaltılmalı. Sigaradan ve alkolden uzak durulmalı. Nane ve çikolata tüketilmemeli. Mutlaka lokmalar fazla çiğnenmeli. Gece yaşanan hazımsızlık durumlarında, yatak başlığı yükseltilmeli ve karın bölgesini sıkan dar kıyafetler giyilmemeli."

Prof. Dr. Gümürdülü, tüm bu önlemler sonunda hazımsızlık şikayetlerinin önüne geçilmiyorsa mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğinin altını çizdi.

120 ülke katıldı! Dünyanın gözü orada120 ülke katıldı! Dünyanın gözü orada
Bu faydası aklımıza gelmezdi! 2 top yediğinizde...Bu faydası aklımıza gelmezdi! 2 top yediğinizde...
Kim der 50 yaşında diye! Jennifer Lopez'in mükemmel vücudunun sırrıKim der 50 yaşında diye! Jennifer Lopez'in mükemmel vücudunun sırrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hazımsızlık mide yanması mide sorunları mide yanmasına ne iyi gelir

En Çok Okunan Haberler

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Hülya Avşar'ın yeni oyuncağı! Değeri 700 bin TL

Hülya Avşar'ın yeni oyuncağı! Değeri 700 bin TL

O dönemde ağzınıza bile sürmeyin!

O dönemde ağzınıza bile sürmeyin!

Lezzetinin sırrı çamurdan geliyor! 6 ay boyunca...

Lezzetinin sırrı çamurdan geliyor! 6 ay boyunca...

Her sabah kahvaltı soframızda ama...

Her sabah kahvaltı soframızda ama...

"Oruç diyeti diyabeti tetikleyebilir"

"Oruç diyeti diyabeti tetikleyebilir"

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğrudan kutudan içecek içenlere kötü haber

Serinlemek için ilk tercihimiz ama çarpıcı uyarı geldi

Dondurmanın 5 önemli faydası

Bu faydası aklımıza gelmezdi! 2 top yediğinizde...

Kim der 50 yaşında diye! Jennifer Lopez'in mükemmel vücudunun sırrı

Kim der 50 yaşında diye! Jennifer Lopez'in mükemmel vücudunun sırrı

Siirtlileri uykularından ettiren lezzet: Büryan kebabı

Yemek için uyku uyumuyorlar

Mirazur: Fransa'nın Menton kentindeki 'Dünyanın En İyi Restoranı'

Mirazur: Fransa'nın Menton kentindeki 'Dünyanın En İyi Restoranı'

Yayladan sofralara otlu peynirinin lezzet yolculuğu

Lezzetinin sırrı çamurdan geliyor! 6 ay boyunca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.