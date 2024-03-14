Hazır dönerden iskender tarifi: Hazır dönerden iskender nasıl yapılır?

Hazır dönerden İskender tarifini uygulayabilmek için aşağıdaki malzemeleri ve verilen tarif aşamalarını kullanabilirsiniz. Arzuya göre bol yoğurtla ve pide yerine pilav ile de servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

MALZEMELER 1 paket hazır pişirilmemiş döner

1 tırnak pide

Yarım domates

1 yemek kaşığı yoğurt

3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı salça

1 biber

1 çay kaşığı tuz

4 yemek kaşığı yağ

100 ml su

TARİF Sos için tavada su ve salçayı kaynatın.

Tırnak pideyi dilimleyip servis tabağına yerleştirin,

Sosu pidelere gezdirin.

Sos pişirdiğiniz tavaya etleri koyun ve pişirin.

Temiz bir tavada tereyağını eritin.

Etleri pidelerin üzerine koyun.

Yağı etlerin üzerinde gezdirin.







