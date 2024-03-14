YEMEK

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Et Yemeği Tarifleri
    4. Hazır dönerden iskender tarifi: Hazır dönerden iskender nasıl yapılır?

    Hazır dönerden iskender tarifi: Hazır dönerden iskender nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    14.03.2024 00:32
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Yüzlerce yıl önce Bursa’da yapılan ve günümüze kadar ulaşan İskender kebabı dünya çapında bilinen bir lezzet olmayı başarmıştır. Bugün her mutfakta da kolaylıkla yapılabilen bu lezzeti siz de deneyebilirsiniz. İşte hazır dönerden İskender tarifimiz!

    Tarif Puanı
    Teşekkürler!
    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 4
    Hazırlık Süresi 10dk
    Pişirme Süresi 10dk
    Kalori/Porsiyon 400kal

    Hazır dönerden İskender tarifini uygulayabilmek için aşağıdaki malzemeleri ve verilen tarif aşamalarını kullanabilirsiniz. Arzuya göre bol yoğurtla ve pide yerine pilav ile de servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

    MALZEMELER

    • 1 paket hazır pişirilmemiş döner
    • 1 tırnak pide
    • Yarım domates
    • 1 yemek kaşığı yoğurt
    • 3 yemek kaşığı tereyağı
    • 2 yemek kaşığı salça
    • 1 biber
    • 1 çay kaşığı tuz
    • 4 yemek kaşığı yağ
    • 100 ml su

    TARİF

    • Sos için tavada su ve salçayı kaynatın.
    • Tırnak pideyi dilimleyip servis tabağına yerleştirin,
    • Sosu pidelere gezdirin.
    • Sos pişirdiğiniz tavaya etleri koyun ve pişirin.
    • Temiz bir tavada tereyağını eritin.
    • Etleri pidelerin üzerine koyun.
    • Yağı etlerin üzerinde gezdirin.


    Chef Gpt


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Bisküvili pasta tarifi: Bisküvili pasta nasıl yapılır?Bisküvili pasta tarifi: Bisküvili pasta nasıl yapılır?
    Gün boyu susatmıyor! Oruç tutanlar için tok tutacak sahur tarifleriGün boyu susatmıyor! Oruç tutanlar için tok tutacak sahur tarifleri
    Tchibo, Jacobs, Julius Meinl... Kahvelerde %60'a varan indirimTchibo, Jacobs, Julius Meinl... Kahvelerde %60'a varan indirim
    Anahtar Kelimeler:
    iskender tarifi iskender tarifi
    En Çok Okunan Haberler
    İstanbul'da CHP'den istifa eden 400 kişi AK Parti'ye katıldı! Törene aşiret reisleri de katıldı

    İstanbul'da CHP'den istifa eden 400 kişi AK Parti'ye katıldı! Törene aşiret reisleri de katıldı

    Metro istasyonunda intihar! Telefonundan çıkan not kahretti

    Metro istasyonunda intihar! Telefonundan çıkan not kahretti

    Eylem Tok ve oğlunu New York'ta sokaklarında fotoğraflarını çekmişti! "Neşe ve kahkaha içerisinde yürüdüklerini görünce kanıma dokundu"

    Eylem Tok ve oğlunu New York'ta sokaklarında fotoğraflarını çekmişti! "Neşe ve kahkaha içerisinde yürüdüklerini görünce kanıma dokundu"

    Türkiye'nin ünlü eğlence mekanıydı: İşletmecisinin iflasına karar verildi!

    Türkiye'nin ünlü eğlence mekanıydı: İşletmecisinin iflasına karar verildi!

    Büyük bir kuzu balığı yakaladığını sanmıştı! Gözlerine inanamadı

    Büyük bir kuzu balığı yakaladığını sanmıştı! Gözlerine inanamadı

    Sahura 5 dakikada hazır tava böreği tarifi!

    Sahura 5 dakikada hazır tava böreği tarifi!

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

    Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

    Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.