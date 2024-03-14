Hazır dönerden iskender tarifi: Hazır dönerden iskender nasıl yapılır?

Yüzlerce yıl önce Bursa’da yapılan ve günümüze kadar ulaşan İskender kebabı dünya çapında bilinen bir lezzet olmayı başarmıştır. Bugün her mutfakta da kolaylıkla yapılabilen bu lezzeti siz de deneyebilirsiniz. İşte hazır dönerden İskender tarifimiz!
Hazır dönerden İskender tarifini uygulayabilmek için aşağıdaki malzemeleri ve verilen tarif aşamalarını kullanabilirsiniz. Arzuya göre bol yoğurtla ve pide yerine pilav ile de servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
MALZEMELER
1 paket hazır pişirilmemiş döner
1 tırnak pide
Yarım domates
1 yemek kaşığı yoğurt
3 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı salça
1 biber
1 çay kaşığı tuz
4 yemek kaşığı yağ
100 ml su
TARİF
Sos için tavada su ve salçayı kaynatın.
Tırnak pideyi dilimleyip servis tabağına yerleştirin,
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