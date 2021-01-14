Hazır mayonezi tahtından edecek ev yapımı mayonez tarifi! En önemli püf noktası...

Mayonezin evde hazırlanması 10 dakikadan az sürüyor ve tadı mağazadaki markaların çoğundan çok daha iyi oluyor. İşte tüm malzemeleri bilerek içiniz rahat bir şekilde tüketebileceğiniz mayonez tarifi.

MAYONEZ MALZEMELERİ

1 yumurta

Djon hardalı

200 ml. sıvı yağ

Limon suyu

Tuz

Beyaz biber

Su

Karabiber (tercihen)

MAYONEZ YAPILIŞI

ADIM 1: Yumurtanın sarısını ayırın. Sarısının içine hardalı ilave edin. Yumurtayı ve hardalı iyice çırpıcıyla karıştırın.

ADIM 2: Yağı ekleyin. Sürekli karıştırın ve köpürmeye başlayınca sıvı yağı ilave edin. Mayonezin kesilmemesi için yağı azar azar ekleyin.

ADIM 3: Limon suyu ekleyin. Tuzunu ve beyaz biberini de ekleyin. Çırpmaya devam edin.

ADIM 4: Su ekleyin. Su ekleme işlemi sayesinde mayoneziniz daha beyaz olacaktır. İçinde katkı maddesi olmadığı için ev yapımı mayonezinizi 3 güne kadar buzdolabında saklayabilirsiniz.

MAYONEZ PÜF NOKTALARI

Tarifi yapmadan önce bir veya iki saat önce bir yumurta çıkarmayı unutmayın. Unutursan yumurtayı bir bardak ılık suya yaklaşık 10 dakika koyabilirsin.

Burada istediğiniz herhangi bir nötr yağı kullanabilirsiniz ancak sızma zeytinyağı kullanmamaya dikkat edin, çünkü mayonezi acı hale getirecek ve tadı çok kuvvetli olacaktır.

