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Hazır mayonezi tahtından edecek ev yapımı mayonez tarifi! En önemli püf noktası...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 14.01.2021 16:27 | Son Güncelleme:
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Evde mayonez yapmak zahmetli ve aşırı karmaşık görünebilir ancak ne kadar kolay olduğunu izleyerek ve yapılış aşamalarını görerek anlayabilirsiniz. Ev yapımı mayonez marketten satın alınan çeşitlerde asla bulamayacağınız ipeksi, pürüzsüz, kremsi bir dokuya sahip. Sadece basit malzemeler bir araya getirilip hemen yenildiğinde elde edilebilen taze, limon aroması da cabası.

Mayonezin evde hazırlanması 10 dakikadan az sürüyor ve tadı mağazadaki markaların çoğundan çok daha iyi oluyor. İşte tüm malzemeleri bilerek içiniz rahat bir şekilde tüketebileceğiniz mayonez tarifi.

MAYONEZ MALZEMELERİ

  • 1 yumurta
  • Djon hardalı
  • 200 ml. sıvı yağ
  • Limon suyu
  • Tuz
  • Beyaz biber
  • Su
  • Karabiber (tercihen)

MAYONEZ YAPILIŞI

ADIM 1: Yumurtanın sarısını ayırın. Sarısının içine hardalı ilave edin. Yumurtayı ve hardalı iyice çırpıcıyla karıştırın.

ADIM 2: Yağı ekleyin. Sürekli karıştırın ve köpürmeye başlayınca sıvı yağı ilave edin. Mayonezin kesilmemesi için yağı azar azar ekleyin.

ADIM 3: Limon suyu ekleyin. Tuzunu ve beyaz biberini de ekleyin. Çırpmaya devam edin.

ADIM 4: Su ekleyin. Su ekleme işlemi sayesinde mayoneziniz daha beyaz olacaktır. İçinde katkı maddesi olmadığı için ev yapımı mayonezinizi 3 güne kadar buzdolabında saklayabilirsiniz.

MAYONEZ PÜF NOKTALARI

Tarifi yapmadan önce bir veya iki saat önce bir yumurta çıkarmayı unutmayın. Unutursan yumurtayı bir bardak ılık suya yaklaşık 10 dakika koyabilirsin.
Burada istediğiniz herhangi bir nötr yağı kullanabilirsiniz ancak sızma zeytinyağı kullanmamaya dikkat edin, çünkü mayonezi acı hale getirecek ve tadı çok kuvvetli olacaktır.

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