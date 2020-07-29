MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Haziran ayına Acun Ilıcalı ve Alişan damga vurdu

Haziran ayına Acun Ilıcalı ve Alişan damga vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2020 14:37 | Son Güncelleme

Medya Takip Merkezi (MTM), nabzını tuttuğu magazin ve sanat dünyasının Haziran ayı raporunu açıkladı. Raporda, magazin ve sanat camiasında ay boyunca gündemi oluşturan gelişmeler ve en çok konuşulan ünlü isimler belirlendi. Acun Ilıcalı yine zirveyi bırakmadı.

Haziran ayına Acun Ilıcalı ve Alişan damga vurdu

Medya Takip Merkezi’nin hazırladığı Haziran ayı magazin raporuna göre, Acun Ilıcalı listede birinci sırada yer aldı. İkinci sırada geçirdiği talihsiz trafik kazasında ölümden dönen şarkıcı Alişan yer aldı. Acun Ilıcalı ay boyunca medyada toplam 10 bin 586 haberde yer alarak, Haziran ayında da adını zirveye yazdırdı.

ALİŞAN'IN KAZASI ÇOK KONUŞULDU

Bodrum’da vereceği konser için, İstanbul'dan İzmir'e gittiği öğrenilen Alişan'ın kullandığı cip, Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde iki aksın kırılması sonucu bariyerlere çarpıp devrildikten sonra 30 metre sürüklendi. Alişan ile yanında bulunan eşi Buse Varol ve 2 yaşındaki oğulları Burak Tektaş kazayı yara almadan atlattı. Yaşadığı talihsiz kazada ölümden dönen şarkıcı Alişan ay boyunca medyada 5 bin 242 haberde yer alırken, eşi Buse Varol ise 3 bin 81 haberde yer alarak Haziran ayında en çok konuşulan ünlü isimlerinden oldu.
t0WJICltqUW3QhG05yj5Bg

AKALIN'IN SESİ UNUTULMADI

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen 'İstanbul Yeditepe Konserleri'ndeki performansı ile de gündeme gelen Demet Akalın, konserde Mihriban türküsünü seslendirdi. Ay boyunca medyada toplam 4 bin 511 habere adını yazdıran Akalın, MTM’nin Haziran ayının en popülerleri listesinde adını üçüncü sıraya yazdırdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ade ve Bade'yi kurbanlık yapmaya kıyamayınca... İlginç anlar!Ade ve Bade'yi kurbanlık yapmaya kıyamayınca... İlginç anlar!
Oğluyla paylaşımına beğeni yağdıOğluyla paylaşımına beğeni yağdı
26 yıllık büyük aşk! Bakın nasıl tanıştılar26 yıllık büyük aşk! Bakın nasıl tanıştılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı

Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı

9 çocuklu türkücü ifşa oldu! Şoke eden mesajlar

9 çocuklu türkücü ifşa oldu! Şoke eden mesajlar

SONAR'dan koronavirüs döneminin en başarılı belediye başkanları anketi

SONAR'dan koronavirüs döneminin en başarılı belediye başkanları anketi

'Tüm aileme aynı arabadan aldım' dedi ve...

'Tüm aileme aynı arabadan aldım' dedi ve...

Büyük skandal ortaya çıktı! Yardım parasıyla Lamborghini almış

Büyük skandal ortaya çıktı! Yardım parasıyla Lamborghini almış

Merve Boluğur'dan yatak pozu: Bırak dağınık kalsın

Merve Boluğur'dan yatak pozu: Bırak dağınık kalsın

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İbrahim Çelikkol'un oğluyla paylaşımına beğeni yağdı

Oğluyla paylaşımına beğeni yağdı

Sercan Yıldırım Aycan Yanaç’ı uyurken ifşa etti! ‘Sanane uyurum’

Sercan ve Aycan'ın Çeşme tatili! Arabada giderken...

Ünlüleri buluşturan şenlik! Selen Görgüzel de...

Ünlüleri buluşturan şenlik! Selen Görgüzel de...

Ünlü DJ Ali Sayar Bodrum'u sallamaya hazır

Ünlü DJ Ali Sayar Bodrum'u sallamaya hazır

İsmail YK: Sevgilim değil, kardeşim

İsmail YK: Sevgilim değil, kardeşim

MasterChef Karya Mehmet Yalçınkaya'ı kızdırdı

Ünlü şefi rahatsız eden hareket! Tepki gösterdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.