Mynet Trend

Haziran ayında kara gömdükleri karpuzu yediler

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 06.06.2019 12:00 | Son Güncelleme

Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde yöre sakinleri Haziran ayında kara gömdükleri karpuzu, çıkartıp yediler.

Başçiftlik ilçesinde 1800 rakımlı Karatepe mevkinde Haziran ayında dağın bir bölümünde kalan kar kütlesine bayram tatiline gelen vatandaşlar için karpuz gömüldü. Kar içerisine birkaç gün önce gömülen karpuz yöre sakinleri tarafından kürek yardımı ile çıkartılarak tüketildi.

Yaz ayında kar kütlesi üzerine karpuz keserek yiyen vatandaşlar farklı bir etkinliğe imza attı. İstanbul’dan memleketi Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde gelen 15’liler Dernek Başkanı Saffet Gümüş, Haziran ayında ilçede halen kar olduğunu ifade ederek, “İstanbul’da Adana’da Türkiye'nin dört bir yanında insanlar sıcaktan yanarken biz burada biz burada üşüyoruz. Birkaç gün önce kar içine gömülen karpuzu çıkarttık afiyetle yedik. Herkesi kar üstünde karpuz yemeye davet ediyoruz” dedi. (İHA)

Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte... Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...
Beton borudaki köpek böyle kurtarıldıBeton borudaki köpek böyle kurtarıldı
Görenler inanamıyor! Ne zebra ne eşekGörenler inanamıyor! Ne zebra ne eşek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tokat Başçiftlik karpuz kar

En Çok Okunan Trend Haberler

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

Ecrin’in üvey amcası darp edildi

Ecrin’in üvey amcası darp edildi

Binali Yıldırım tepkisi! 'Ülkeyi boşaltalım!'

Binali Yıldırım tepkisi! 'Ülkeyi boşaltalım!'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şeker Bayramı diye bir bayram yok

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şeker Bayramı diye bir bayram yok

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yok Böylesi! Ruhunu teslim etti

Yok Böylesi! Ruhunu teslim etti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Türk berberin videosu dünya çapında fenomen oldu!

Türk berberin videosu dünya çapında fenomen oldu!

O ikizlerin babası: Bir aydır kavga etmediler

O ikizlerin babası: Bir aydır kavga etmediler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
40 yıldır açılamayan kasanın şifresini ilk seferde buldu

40 yıldır açılamayan kasanın şifresini ilk seferde buldu

Beton borunun içine sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Beton borudaki köpek böyle kurtarıldı

Görenler inanamıyor! Ne zebra ne eşek

Görenler inanamıyor! Ne zebra ne eşek

En 'lezzetli' havayolu şirket hangisi?

En 'lezzetli' havayolu şirket hangisi?

İnanılmaz rakam! Bir insan yılda 50 bin mikroplastik yutuyor

İnanılmaz rakam! Bir insan yılda 50 bin mikroplastik yutuyor

Gökyüzündeki ışık UFO paniğine neden oldu

Bu görüntü UFO paniğine neden oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.