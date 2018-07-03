Haziran ayında magazinin en çok konuşulan ismi: Özge Borak

Talat Bulut, rol aldığı Yasak Elma dizisinde kostüm asistanı Özge Şimşek'i taciz ettiği iddiası ile magazin gündemine gelerek hakkında çıkan 4 bin 479 haberle lisenin üçüncü sırasında yer aldı. İddiaya tepki gösterenler olduğu gibi olayın gerçeği yansıtmadığını düşünenler de vardı. Yaptığı açıklamada Talat Bulut'un düzgün bir aile babası olduğunu ifade eden usta oyuncu Fatma Girik'in hakkında ise bin 206 haber yer aldığı tespit edildi.

Survivor programında yaşanan gelişmelerin medyada sıkça yer alması ve yakın zamanda ekibinde görev alan kameraman Alper Baycın'ın hayatını kaybetmesi, Acun Ilıcalı ile ilgili medyada çıkan haber sayılarına yansıdı. Acun Ilıcalı ile ilgili ay boyunca 7 bin 278 haber yapıldı.

Kendisini iş adamı olarak tanıtan bir kişiden gelen ahlaksız teklifi sosyal medya hesabından paylaşan Özge Borak'ın, haziran ayında medyada çıkan 9 bin 153 habere konu olduğu belirlendi.

Oyuncu Özge Borak, Instagram hesabına gelen bir mesajı yayınlaması üzerine ay boyunca en çok konuşulan isim oldu.

CEM YILMAZ'IN YENİ AŞKI MANŞETLERDE

Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli, haziran ayında da magazin gündeminde yer almaya devam etti. Çıktıkları Bodrum tatili ve Cem Yılmaz'ın bir röportajda Defne Samyeli'ye uzun yıllardır hayran olduğunu itiraf etmesi ikiliyi gündemde tutan konulardandı.

Ayrıca Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesabından afişini paylaştığı yeni film projesi Kara Komik Filmler de merak uyandırdı. Cem Yılmaz hakkında medyada toplam 3 bin 440 haber yer alırken, Defne Samyeli'nin medyada bulunan toplam haber sayısının bin 754 olduğu görüldü.

SAHNEDEN SAHNEYE KOŞTURMACA

Haziran ayı başında ailesiyle birlikte çıktığı Monaco tatili ile çok konuşulan Demet Akalın, tatil dönüşü hız kazanan konser maratonuyla olduğu kadar yaptığı yorumlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemde kalmayı sürdürdü.

Popçu ay boyunca 2 bin 909 haberle medya dünyasında yer aldı.

