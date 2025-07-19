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Hazırlık maçları moral bozdu! Yeni sezon öncesi Beşiktaş'ta Solskjaer 9 ismin biletini kesti!

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, hazırlık maçlarından umduğu morali bulamadı. Avrupa Ligi için Shaktar Donetsk ile karşılaşacak olan siyah beyazlı takımda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in takımda yeni sezonda düşünmediği 9 ismin biletini kestiği bildirildi.

Hazırlık maçları moral bozdu! Yeni sezon öncesi Beşiktaş'ta Solskjaer 9 ismin biletini kesti!
Mustafa Fidan

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta tüm odak Shakhtar Donetsk turuna çevrildi. Avrupa Ligi'ne kalmak isteyen siyah-beyazlılarda kadro planlamasını da sürüyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in, Avusturuya kampının ardından 9 ismi gözden çıkardı. İşte o oyuncular.

Hazırlık maçları moral bozdu! Yeni sezon öncesi Beşiktaş ta Solskjaer 9 ismin biletini kesti! 1

TRANSFERDE HAREKETLİ GÜNLER DEVAM EDİYOR

Gelecek sezon daha iddialı olmak isteyen Beşiktaş'ta transferde hareketli günler devam ediyor. Avusturya'daki kampı son bulan Beşiktaş, burada 4 hazırlık karşılaşması oynadı.

Hazırlık maçları moral bozdu! Yeni sezon öncesi Beşiktaş ta Solskjaer 9 ismin biletini kesti! 2

HAZIRLIK MAÇLARI MORAL OLMADI: YALNIZCA 1 GALİBİYET

Kara Kartal, söz konusu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Kadrosuna şu ana kadar Tammy Abraham, David Jurasek ve Orkun Kökçü'yü katan siyah-beyazlılarda bu kez ayrılık iddiası gündeme geldi.

Hazırlık maçları moral bozdu! Yeni sezon öncesi Beşiktaş ta Solskjaer 9 ismin biletini kesti! 3

SOLSKJAER 9 İSMİN BİLETİNİ KESTİ

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in, 9 oyuncunun performansından memnun olmadığı ve üstünü çizdiği öğrenildi.

Hazırlık maçları moral bozdu! Yeni sezon öncesi Beşiktaş ta Solskjaer 9 ismin biletini kesti! 4

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Anahtar Kelimeler:
transfer Ole Gunnar Solskjaer beşiktaş
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