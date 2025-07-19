Hazırlık maçları moral bozdu! Yeni sezon öncesi Beşiktaş'ta Solskjaer 9 ismin biletini kesti!

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta tüm odak Shakhtar Donetsk turuna çevrildi. Avrupa Ligi'ne kalmak isteyen siyah-beyazlılarda kadro planlamasını da sürüyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in, Avusturuya kampının ardından 9 ismi gözden çıkardı. İşte o oyuncular.

TRANSFERDE HAREKETLİ GÜNLER DEVAM EDİYOR

Gelecek sezon daha iddialı olmak isteyen Beşiktaş'ta transferde hareketli günler devam ediyor. Avusturya'daki kampı son bulan Beşiktaş, burada 4 hazırlık karşılaşması oynadı.

HAZIRLIK MAÇLARI MORAL OLMADI: YALNIZCA 1 GALİBİYET

Kara Kartal, söz konusu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Kadrosuna şu ana kadar Tammy Abraham, David Jurasek ve Orkun Kökçü'yü katan siyah-beyazlılarda bu kez ayrılık iddiası gündeme geldi.

SOLSKJAER 9 İSMİN BİLETİNİ KESTİ

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in, 9 oyuncunun performansından memnun olmadığı ve üstünü çizdiği öğrenildi.