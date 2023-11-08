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Hazzetmek nasıl yazılır? Hazzetmek ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

20.10.2023 18:16 | Son Güncelleme:
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Farklı anlamlardaki birden fazla kelimenin bir araya gelmesi ile birleşik kelimeler oluşur. Bir kelime birden fazla anlama karşılık gelebildiği gibi birden fazla eş anlamlı kelimeye de sahip olabilir. Yabancı kökenli kelimeler zaman içinde Türkçeleşmiştir. Bu ve benzeri durumlar nedeni ile Türkçe en zengin dillerden biri kabul edilmiştir. Ancak bu durum yazım ve telaffuz hatalarına da yol açabilmektedir.

Türkçe son derece zengin bir dildir. Birçok kelime ve kelime türünün bulunduğu Türkçede eş anlamlı kelimeler, birleşik türde kelimeler, başka ülkelerin dillerinden gelip zamanla Türkçeleşmiş olan yabancı kökenli kelimeleri de dağarcığında bulundurur. Bu zenginlik aynı zamanda sık olarak yapılan telaffuz ya da yazım hatalarını da beraberinde getirir. Özellikle farklı kelimelerin bir araya geldiği birleşik türde kelimeler ayrı ya da bitişik yazılmalarını gerektiren farklı nedenlere bağlı olduğu için en sık yazım hatası yapılan kelime türlerinden biridir.

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Hazzetmek nasıl yazılır?

Hoşlanmak anlamına gelen hazzetmek TDK resmî internet sayfasında yer alan Türkçe yazım kurallarına göre bitişik yazılması gereken bir birleşik türde kelimedir. Dilimize Arap dilinden gelip yerleşmiş ve zaman içinde dönüşüp değişerek Türkçeleşmiştir. Haz kelimesi ve etmek yardımcı fiilinin bir araya gelmesi ile oluşmuş bir birleşik kelime olan hazzetmek kelimesi Türk Dil Kurumunda da bitişik olarak yazılmıştır. Çünkü bu kelimenin doğru yazımı bu şekildedir.

Hazzetmek ayrı mı yazılır?

Hazzetmek yazımı ayrı olmamalıdır. Ayrı yazıldığı takdirde yazım yanlışı yapıldığı kabul edilir. Çünkü Türkçe yazım kuralları doğrultusunda bir birleşik kelime ayrı yazılacaksa bazı özelliklere sahip olmalıdır. Ancak hazzetmek kelimesi bu kuralların dışındadır. Türkçede bir birleşik kelimenin ayrı yazılabilmesi için gerekli olan şartlardan biri de bir araya gelirken her iki kelimenin ya da ikinci kelimenin bir değişikliğe uğramamış olması kuralına uygunluğudur. Oysa haz ve etmek kelimeleri birleşirken ses değişikliğine uğramıştır.

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Hazzetmek bitişik mi yazılır?

Hazzetmek doğru yazılışı bitişik olmalıdır yoksa yazım hatası yapılmış olur. Türkçede asıl halleri tek heceli ve Arapça kökenli olan kelimeler başka bir kelime ile birleşirken bitişik yazılırlar. Ayrıca etmek, edilmek gibi yardımcı fiiller ile bir araya gelirken ses ya da anlam değişikliğine uğramış olmaları gerekir. Bu durumda da haz kelimesi ile etmek yardımcı fiili bir araya gelirken haz kelimesi ses türemesine uğramış ve bir /z/ harfi daha eklenerek yazılmış ve söylenmiştir. Hazzetmek TDK kuralları doğrultusunda da bitişik olarak yazılması gerekir.

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