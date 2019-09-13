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HBO'dan Game of Thrones müjdesi!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 13.09.2019 12:04 | Son Güncelleme

ABD merkezli medya kuruluşlarında çıkan haberlere göre HBO televizyon kanalı, Game of Thrones dizisinin geçtiği dönemden 300 yıl öncesini ve Targaryen ailesini konu alan yeni bir dizi projesi üzerinde çalışıyor.

HBO'dan Game of Thrones müjdesi!

ABD'nin önde gelen eğlence ve kültür sanat içerik üreticileri Variety, Hollywood Reporter ve Deadline basın kuruluşlarının kaynaklarına dayandırdığı haberlerine göre, bu proje HBO'nun daha önce açıkladığı Game of Thrones uyarlamalarından farklı ve yeni bir proje.

Targaryen ailesinin ortaya çıkışını ve güçten düşüşünü anlatması beklenen dizinin senaryosunun, Game of Thrones (Taht Savaşları) kitabının yazarı George R.R. Martin'in Fire & Blood (Ateş ve Kan) adındaki kitabından uyarlanması bekleniyor.

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Haberlere göre dizinin senaryosunu George R.R. Martin ve Colony televizyon dizisiyle bilinen yazar Ryan Condal beraber kaleme alıyor.

Amerikan telekomünikasyon devi AT&T'nin Warner Media şirketine ait olan HBO, konuyla ilgili görüş vermedi.

DAHA ÖNCE BEŞ PROJE AÇIKLANMIŞTI

HBO, daha önce Game of Thrones'tan uyarlama beş (spinoff) proje üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Bunlardan bir tanesi proje aşamasından yapım aşamasına geçti; başrolünde Naomi Watts'ın oynadığı bu dizi Game of Thrones'un orijinalinden binlerce yıl öncesinde geçecek.

George R.R. Martin daha önce bir blog yazısında bu dizinin Game of Thrones'tan 10 bin yıl öncesinde geçtiğini kaleme almıştı.

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Martin'in 'Uzun Gece' olarak nitelendirdiği bu yapımda Beyaz Gezenler'in ortaya çıkışına ve Stark ailesiyle ilgili efsanelere odaklanılması bekleniyor.

Game of Thrones'un yaratıcıları David Benioff ve Dan Weiss, hayata geçirilmesi planlanan bütün dizilerin yürütücü yapımcılığını üstlenecek, ancak aktif olarak projelerde yer almayacak.

İkili, en son olarak Netflix'le anlaşarak HBO'dan ayrılmıştı.

HBO'nun bugüne kadar en çok izlenen yapımı olan Game of Thrones, her ne kadar son bölümüyle eleştirilse de dizinin son sezonu 32 Emmy adaylığı alarak rekor kırmıştı. (BBC)

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HBO game of thrones

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